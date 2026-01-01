زاکانی: خودسازی رمز ماندگاری حاج قاسم بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شامگاه پنجشنبه در چهارمین اجلاسیه فرزندان میرزا یاران روحالله و یادواره ۱۱۰۰ شهید شهر رشت و یادبود سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به جایگاه عید مبعث اظهار کرد: عید مبعث بزرگترین روز تاریخ بشریت است؛ روزی که پیامبر اعظم (ص) مأمور ساختن انسان شد و امروز نیز ما باید از این روز برای ساختن خودمان استفاده کنیم، چراکه اگر خودسازی نکنیم، نمیتوانیم در مسیر شهدا و انقلاب باقی بمانیم.
خودسازی؛ رمز ماندگاری حاج قاسم سلیمانی
وی با اشاره به شخصیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی افزود: این سوال مهم است که چرا حاج قاسم ایستاد، چرا عقب نکشید و چرا ماندگار شد؛ پاسخ روشن است، چون خودش را ساخته بود. خودسازی، عامل ایستادگی، اثرگذاری و ماندگاری است و بدون آن، هیچ مسئولیتی به سرانجام نمیرسد.
مدیون امام خمینی (ره) هستیم
زاکانی با بیان اینکه همه ما مدیون امام خمینی (ره) هستیم، تصریح کرد: امام راحل با نگاه اجتهادی خود به دین مبین اسلام ناب محمدی (ص)، فرهنگ مجاهدت، قیام و ایستادگی در برابر زور را به ما آموخت. اگر این فرهنگ نبود، نه انقلاب میماند و نه این مسیر روشن ادامه پیدا میکرد.
شهدا زندهاند و در جامعه نقشآفرینی میکنند
شهردار تهران با تأکید بر زنده بودن شهدا گفت: ما برای شهدا گریه میکنیم تا به آنها متصل شویم. به تعبیر شهید چمران، شهدا زندهاند و کار میکنند. اگر با شهدا قرابت پیدا کنیم، آنها دست ما را میگیرند و در مسیر مسئولیت و مجاهدت یاریمان میکنند.
مسئولیت، امانتی الهی است
وی با اشاره به جایگاه مسئولیت در اسلام اظهار کرد: مسئولیت یک امانت بزرگ است؛ پیامبر اعظم (ص) برای این امانت سختیهای فراوانی کشید و امیرالمؤمنین علی (ع) در میدانهای نبرد از جمله احد، با تمام وجود از اسلام دفاع کرد. امروز نیز اگر مسئولیت را درست نشناسیم و نپذیریم، به این امانت خیانت کردهایم.
ایران، امانت خون شهدا
زاکانی با بیان اینکه ایران امانت شهداست، گفت: اگر مردم ایران نبودند، نه انقلاب اسلامی باقی میماند و نه اسلام در این سرزمین استوار میشد. ایستادگی ملت ایران باعث شد دشمن در محاسبات خود دچار خطا شود و بداند که این ملت در لحظههای حساس، پای انقلاب و رهبری میایستد.
نقش مردم در شکست محاسبات دشمن
وی افزود: دشمن تصور میکرد با فشار و نارضایتی میتواند مردم را از نظام جدا کند، اما در عمل دیدیم که مردم با هدایت رهبری، متحد شدند و همین اتحاد موجب افزایش انگیزه و اقتدار در ارتش و سپاه شد.
جهان در آستانه تغییر ریل است
رئیس مجمع شهرداران کشور با اشاره به تحولات جهانی اظهار کرد: جهان امروز در حال تغییر ریل است. پس از جنگ جهانی دوم، دنیا بر یک مدار حرکت میکرد اما امروز به برکت انقلاب اسلامی، معادلات در حال تغییر است و ما در قبال مستضعفان جهان مسئولیت داریم؛ هم در ارائه الگوی حکمرانی و هم در حمایت از مظلومان.
وظیفه امروز ما در قبال امام زمان (عج)
زاکانی در بخش پایانی سخنان خود گفت: باید از خود بپرسیم امروز امام عصر (عج) از ما چه میخواهد؛ پاسخ روشن است: قیام، مسئولیتپذیری و مجاهدت. اگر ما در میدان باشیم، خداوند ما را یاری میکند و اگر به شهدا متصل شویم، آنها دست ما را خواهند گرفت.
وی در پایان تأکید کرد: امانتداری، مجاهدت و ایستادگی وظیفه امروز ماست و اگر در این مسیر ثابتقدم بمانیم، پیشرفت، آبادانی و امید در ایران موج خواهد زد و این کشور به الگوی جهان اسلام تبدیل خواهد شد.
