مرز و مرزبانی در اولویت تخصیص بودجه ناجا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت پلیس، سردار محمدعلی نوری نژاد در نشست با فرمانده مرزبانی ناجا، به نقش اساسی مرزبانان در امنیت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت امروز مرزهای کشور مرهون زحمات شبانه روزی مرزبانان بوده و این نشان دهنده ایفای نقش مطلوب مرزبانان در انجام وظایف محوله است.
وی افزود: دشمن در صدد سوق دادن درگیریهای کشورهای همسایه به سوی مرزهای ایران است که با تلاش مرزبانان و کنترل مرزها، انواع سلاحها در مرزها کشف و افکار شوم استکبار خنثی شد.
معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی بیکاری را یکی از عوامل مؤثر در به وجود آمدن پدیده شوم قاچاق دانست و تصریح کرد: هرچه در مرزها سرمایه گذاری شود بازدهی آن به خود کشور باز خواهد گشت و باعث آبادانی میشود.
سردار نورینژاد بهبود شرایط معیشتی را از اولویتهای نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: در تخصیص بودجههای ناجا مرز و مرزبانی در اولویت است و برای ایجاد شهرکهای مسکونی در مناطق مرزی اعتباراتی در نظر گرفته شده است.
وی به اجرای طرح خیران امنیت اشاره کرد و اظهار داشت: دستور اجرای طرح خیران امنیت از مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی) اخذ شده تا از این منبع اعتبار، برای توسعه مرزها بهرهمند شویم و به برخی از استانها بودجه لازم را اختصاص دهیم.
معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی با تأکید بر ساماندهی حفاظت فیزیکی یگانهای مرزی، گفت: باید حفاظت فیزیکی و مسائل پدافندی نیروی انتظامی در سطح کشور تقویت شود چراکه مناسبترین راهکار، افزایش مقاومت و بازدارندگی است.
سردار نورینژاد با اشاره به بهرهمندی کارکنان از منازل مسکونی، تأکید کرد: قرارگاه مسکن استانها موظف هستند با تعامل سازمانهای مرتبط، مشکلات مسکن کارکنان را بر طرف کنند؛ طرح تأمین منازل سازمانی ۲۱ هزار نفر از کارکنان را در دستور کار قرار دادیم تا مشکل مسکن آنها را نیز حل کنیم.
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