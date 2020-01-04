به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «از سِیر تا غروب» شامل قطعاتی به آهنگسازی مسعود شعاری از نوازندگان، مدرسان و آهنگسازان شناخته شده موسیقی ایرانی به همت جعفر صالحی توسط انتشارات «هنر موسیقی» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
کتاب حاضر دربرگیرندۀ قطعاتی است که مسعود شعاری با شیوۀ خاص خود ساخته و بهصورت تکنوازی یا گروهنوازی اجرا کرده است. ضمن اینکه برخی قطعات مانند «انتظار» و «سِیر» برای سهتار تکنواز و برخی دیگر مانند «اشین» و «نوای همساز» برای گروه سهتار تنظیم و نوشته شدهاند.
در قسمتی از کتاب نیز تکنیکهای پیشرفته و ابداعی شعاری با معرفی علامت و شیوۀ اجرای آنها با متن و عکس شرح داده شدهاند. آوانگاری، نتنویسی و آمادهسازی نهایی این قطعهها توسط جعفر صالحی انجام شده است
شعاری که موسیقی ایرانی و نواختن سهتار را در محضر بزرگانی چون محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، داریوش طلایی و علیاصغر بهاری آموخته است؛ از دوران جوانی وارد عرصۀ تکنوازی و بداههپردازی، گروهنوازی و همچنین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی شد. او بر پایۀ درک عمیق و اصولی از موسیقی ایران و در گفتگو و تبادل به سایر فرهنگهای موسیقایی، به سبک و بیانی شخصی در نوازندگی سهتار دست یافته که در طی سالیان متمادی فعالیت حرفهای او، نضج و قوام پیدا کرده است. این شیوه ابتدا در آلبوم «انتظار» در همنوازی با طبلا معرفی شد و سپس در آثار دیگر وی نظیر «سیر» و «در سایۀ باد» نمود بیشتری پیدا کرد.
او پس از تشکیل گروه همنوازان سهتار به نام «همساز»، شیوۀ نوازندگی خود را به همراهی با گروه سهتارنوازان تعمیم داد که موجب پایهگذاری شیوۀ نوینی در گروهنوازی ساز سهتار گردید و آثاری نیز به همین شیوه در آلبوم «غروب» خلق و منتشر کرد.
«از سِیر تا غروب» با قیمت ۳۰ هزار تومان توسط انتشارات «هنر موسیقی» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
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