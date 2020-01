به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، بیش از ۷۰ تجمع اعتراضی در واکنش به شهادت سردار سلیمانی توسط تروریست‌های آمریکائی در عراق در سراسر آمریکا برای امروز شنبه برنامه ریزی شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، فراخوان این تجمعات گسترده از سوی برخی سازمان‌ها و فعالان ضد جنگ در آمریکا از جمله « Act Now to Stop War and End Racism (ANSWER)» برای اجتماع مقابل «کاخ سفید»، «میدان تایمز» و «برج ترامپ» در شیکاگو برنامه‌ریزی شده است.

گفتنی است پهپادهای آمریکایی بامداد جمعه در اقدامی تجاوزکارانه نیروهای حشد شعبی را در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف قرار دادند که در این حمله سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه تعدادی از فرماندهان حشدشعبی به فیض شهادت نائل شدند.