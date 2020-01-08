کنفرانس شورش، طغیان و انقلاب برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس شورش، طغیان و انقلاب در روزهای ۲۷ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ در استانبول- ترکیه برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل، مدرنیسم و پست مدرنیسم در هنر، انقلاب چیست؟ انقلاب فرانسه، انقلاب‌های قرن بیستم، انقلاب نئولیبرال، اشغال وال استریت، مقاومت امروز، جنگ داخلی، سیاست شورش، اخلاق شور، مقاومت در برابر تغییر، کانت، حدود اصلاحات، چالش‌های سرمایه‌داری، اقتصاد نئولیبرال بحران مالی: یک فرصت واقعی؟ سیاست پسااستعماری، گفتمان مقاومت و زبان مقاومت است.

علاقمندان به موضوعات کنفرانس می‌توانند چکیده‌ای از آثار خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۹/istanbul/ICRRR/sponsorship ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/riot-revolt-and-revolution-conference-in-september-۲۰۲۱-in-istanbul مراجعه گردد.