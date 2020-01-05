مارگون در کهگیلویه و بویراحمد از بخش به شهرستان ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود:شهرستان مارگون از ترکیب بخش های مرکزی که شامل دهستان‌های مارگون و دالون و زیلائی است، تشکیل شده و شهر مارگون نیز به عنوان مرکز بخش مرکزی این شهرستان و به عنوان مرکز شهرستان مارگون تعیین شد.

وی بیان داشت:در جلسه هشتم دیماه ۹۸به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، هیئت وزیران با ایجاد دهستانهای دالون و شوروم، بخش زیلائی و شهرستان مارگون در بویراحمد موافقت کرد.

کلانتری اظهار داشت: بخش سپیدار نیز از ترکیب دهستانهای سپیدار و سیوکی در شهرستان بویراحمد با مرکز روستای سپیدار تعیین شد.