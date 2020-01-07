پیکر شهید ابومهدی مهندس وارد فرودگاه آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک این شهید بزرگوار در بدو ورود مورد استقبال پرشور مسئولان و مردم شهرهای آبادان و خرمشهر قرار گرفت.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده آئین وداع مردم آبادان با این شهید گرانقدر در مقابل زیارتگاه سید عباس واقع در ایستگاه ۱۲ انجام و سپس پیکر شهید توسط مردم آبادان و خرمشهر از محل یاد شده تا فلکه فرودگاه و سپس مقابل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تشییع می‌شود.

همچنین مردم ولایی خرمشهر نیز که از ساعات اولیه صبح با استفاده از ۶ دستگاه اتوبوس برای شرکت در آئین به فلکه فرودگاه آبادان آمده و اجتماع کرده‌اند با ملحق شدن به مردم آبادان از پیکر شهید استقبال می‌کنند.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده برای وداع مردم خرمشهر با پیکر شهید ابومهدی المهندس آئینی در محل میدان مقاومت خرمشهر برگزار و سپس پیکر مطهر شهید برای انتقال به عراق به مرز شلمچه انتقال داده می‌شود.

مردم قدرشناس، مقاوم و همیشه در صحنه شهرهای آبادان و خرمشهر هیچگاه تلاش‌ها و کمک‌های این مرد بزرگ در بحران سیل را که دوشادوش سردار شهید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی برای شهرهایشان کشیدند را فراموش نمی‌کنند.