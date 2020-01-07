تذکر به مترو مدیریتی بود/خدمات را زیر سؤال نبریم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره ازدحام جمعیت در مراسم تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی و تذکر وی به مدیر عامل مترو گفت: با آقای نوبخت تماس گرفتم و گفتم بر اساس پروتکل باید بر روی سکوی ایستگاه‌های شلوغ برای هر درب، یک نفر بگذارند. روی سکو هفت درب وجود دارد و باید در هر سکو هفت نفر نیروی مترو جلوی درب‌ها قرار می‌گرفتند.

هاشمی ادامه داد: در مسیر ۴-۳ ایستگاه شلوغ داشتیم، وقتی یک قطار می‌ایستد و مردم روی درب می‌مانند، باید آموزش ببینند. اوایل راه اندازی مترو را آموزش می‌دادیم اما دیگر این‌گونه نیست.

وی گفت: روی ایستگاه‌ها معمولاً ۱۵-۱۰ نفر نیرو داریم و این‌گونه نیست که باید حتماً از نیروی ویژه‌ای استفاده کنیم، البته باید این نکته را در نظر بگیریم که تاکنون چنین شلوغی را نداشتیم.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مترو در روز گذشته خدمات ارزنده ای ارائه کرد که قابل تقدیر است، تصریح کرد: در زمانی که بی نظمی اتفاق بیفتد، نحوه سوار شدن مردم خیلی مهم است و نباید در ورود و خروج نباید روبروی هم قرار گیرند.

هاشمی تاکید کرد: نباید خدمات نیروهای مترو را زیر سوال ببرید، یک تذکر مدیریتی داشتم که نیروهای مدیریتی را اضافه کنید و خدمات رسانی مترو در روز گذشته قابل تقدیر است.