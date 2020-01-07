دو کاراته کا و یک مربی در انتظار روادید فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ جهانی در سری A جمعه هفته جاری به میزبانی شیلی در «سانتیاگو» آغاز می‌شود. اعضای تیم ملی کشورمان روز گذشته برای حضور در این مسابقات تهران را به مقصد محل برگزاری ترک کردند. این تیم قرار است بعد از پایان مسابقات شیلی، راهی فرانسه شده، بعد از برپایی یک اردوی ۱۰ روزه در مسابقات کاراته وان پاریس شرکت کنند.

سارا بهمن یار و رزیتا علیپور دو عضو تیم بانوان به همراه سمانه خوش قدم سرمربی تیم بانوان در این سفر تیم ملی را همراهی نکردند. این سه نفر در تهران منتظر صدور روادید از کشور فرانسه هستند و گذرنامه و سایر مدارک آنها در سفارت فرانسه است.

روز گذشته طراوت خاکسار و حمیده عباسعلی که از قبل ویزای بلند مدت فرانسه داشته اند راهی شیلی شدند. روادید شیلی برای این سه عضو تیم ملی صادر شده است و تنها در انتظار صدور روادید فرانسه هستند و در صورت صدور روادید و تحویل مدارک، این سه نفر امروز راهی شیلی خواهند شد.