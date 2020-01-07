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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۹:۳۰

سازگاری به اندروید و آیفون؛

محافظ گوشی که باکتری‌ها را می‌کشد

محافظ گوشی که باکتری‌ها را می‌کشد

گوشی‌های هوشمند مملو از باکتری‌های خطرناک هستند و می‌توانند سلامت انسان را به خطر بیندازند، اما یک محافظ گوشی ضد باکتری می‌تواند این مشکل را برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بسیاری از افراد عادت دارند گوشیشان را با خود به همه جا ببرند و این امر تلفن همراه را به ابزاری آلوده مبدل می‌کند، اما یک شرکت تجاری به نام اوترباکس یک پوشش محافظ تلفن همراه ضدمیکروبی تولید کرده که قادر به از بین بردن باکتری هاست.

این پوشش ضدباکتری هم میکروب‌های خطرناک را می‌کشد و هم از رشد آنها بر روی نمایشگر گوشی که دست انسان به طور مرتب با آن تماس دارد، جلوگیری می‌کند. پوشش یادشده در مقایسه با پوشش‌های عادی تولید شده برای حفاظت از نمایشگر پنج برابر بیشتر ضدخش است.

پوشش مذکور که در آینده نزدیک در ابعاد مختلف به بازار می‌آید با طیف گسترده‌ای از گوشی‌های اندرویدی و همین طور آیفون سازگاری دارد. قیمت این محصول هنوز اعلام نشده است.

کد مطلب 4818895

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