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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵

مدیرکل بازرسی استانداری بوشهر:

گلوگاه‌های فساد اداری در استان بوشهر شناسایی می‌شود

گلوگاه‌های فساد اداری در استان بوشهر شناسایی می‌شود

بوشهر - مدیرکل بازرسی عملکرد و امور حقوقی استانداری بوشهر گفت: دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر گلوگاه‌های فساد را شناسایی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قلی پور صبح سه‌شنبه در نشست با شورای معاونین این اداره کل با اشاره به ضرورت توسعه فناوری‌های دانش بنیان اظهار داشت: با توسعه صنایع و فناوری‌های دانش بنیان، ضمن پیشرفت و ترقی جامعه، از منابع کشور نیز حفاظت می‌شود.

وی ادامه داد: کشوری که نتواند از منابع خود به نحو بهینه بهره برداری کند مجبور به خام فروشی و خرید محصول با ارزش افزوده بیشتر می‌شود.

قلی‌پور سلامت اداری را زیربنای تربیت نسلی دانش بنیان دانست و بیان داشت: سلامت اداری با شناخت دقیق مجموعه و نیازها، ترسیم نقشه راه برای رسیدن وضع مطلوب و اجرای صحیح قوانین به دست می‌آید.

مدیرکل بازرسی عملکرد و امور حقوقی استانداری بوشهر فضای فیزیکی، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات و قوانین و بخشنامه‌ها را ابعاد چهارگانه سلامت اداری بر شمرد و افزود: آسیب دیدن هر کدام از این ابعاد، زمینه ساز نارضایتی ارباب رجوع می‌شود.

وی با بیان اینکه توسعه اخلاق حرفه‌ای راهکار اصلی سلامت اداری است، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید زمینه گسترش و تقویت اخلاق حرفه‌ای در بین کارکنان خود را فراهم آورند.

قلی پور خدمت رسانی را فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: مردم از دستگاه‌های اجرایی انتظار انجام کار در بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان همراه با تکریم ارباب رجوع دارند.

مدیرکل بازرسی عملکرد و امور حقوقی استانداری بوشهر شناسایی گلوگاه‌های فساد در ادارات را ضروری قلمداد کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید گلوگاه‌های فساد را شناسایی و مسیر این گلوگاه‌ها را مسدود کنند.

وی با بیان اینکه فرهنگیان همواره مورد اعتماد مردم هستند، گفت: با این وجود، مسئولین آموزش و پرورش استان باید با پایش مستمر، زمینه ارتقا سلامت اداری را در دستگاه تعلیم و تربیت استان فراهم آورند.

کد مطلب 4819032

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