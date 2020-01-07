به گزارش خبرنگار مهر، عباس قلی پور صبح سه‌شنبه در نشست با شورای معاونین این اداره کل با اشاره به ضرورت توسعه فناوری‌های دانش بنیان اظهار داشت: با توسعه صنایع و فناوری‌های دانش بنیان، ضمن پیشرفت و ترقی جامعه، از منابع کشور نیز حفاظت می‌شود.

وی ادامه داد: کشوری که نتواند از منابع خود به نحو بهینه بهره برداری کند مجبور به خام فروشی و خرید محصول با ارزش افزوده بیشتر می‌شود.

قلی‌پور سلامت اداری را زیربنای تربیت نسلی دانش بنیان دانست و بیان داشت: سلامت اداری با شناخت دقیق مجموعه و نیازها، ترسیم نقشه راه برای رسیدن وضع مطلوب و اجرای صحیح قوانین به دست می‌آید.

مدیرکل بازرسی عملکرد و امور حقوقی استانداری بوشهر فضای فیزیکی، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات و قوانین و بخشنامه‌ها را ابعاد چهارگانه سلامت اداری بر شمرد و افزود: آسیب دیدن هر کدام از این ابعاد، زمینه ساز نارضایتی ارباب رجوع می‌شود.

وی با بیان اینکه توسعه اخلاق حرفه‌ای راهکار اصلی سلامت اداری است، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید زمینه گسترش و تقویت اخلاق حرفه‌ای در بین کارکنان خود را فراهم آورند.

قلی پور خدمت رسانی را فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: مردم از دستگاه‌های اجرایی انتظار انجام کار در بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان همراه با تکریم ارباب رجوع دارند.

مدیرکل بازرسی عملکرد و امور حقوقی استانداری بوشهر شناسایی گلوگاه‌های فساد در ادارات را ضروری قلمداد کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید گلوگاه‌های فساد را شناسایی و مسیر این گلوگاه‌ها را مسدود کنند.

وی با بیان اینکه فرهنگیان همواره مورد اعتماد مردم هستند، گفت: با این وجود، مسئولین آموزش و پرورش استان باید با پایش مستمر، زمینه ارتقا سلامت اداری را در دستگاه تعلیم و تربیت استان فراهم آورند.