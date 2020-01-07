قیمت ۷ نوع پنیر در میادین میوه و تره بار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ پنیرهای عرضه شده در میادین میوه و تره بار، علاوه بر علامت استاندارد، دارای نشان سیب سلامت بوده و تمامی نکات بهداشتی برای حفظ سلامت مصرف‌کنندگان در آنها رعایت می‌گردد.

بر اساس این گزارش، انواع محصولات فرآوری شده پنیر نظیر پنیر پیتزا، پروسس، موزرلا، گودا، بوترکیزه و … ۱۵ درصد زیر قیمت مصرف‌کننده در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شوند.

قیمت انواع پنیر در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است:

۱- پنیر گوسفندی سوپر لیقوان، ۴۶ هزار تومان

۲- پنیر گوسفندی لیقوان درجه یک، ۳۸,۵۰۰ تومان

۳- پنیر تبریز ممتاز و چرب، ۳۱ هزار تومان

۴- پنیر تبریز درجه یک و کم چرب، ۲۵ هزار تومان

۵- پنیر سفید پاستوریزه گلپایگان، ۲۷ هزار تومان

۶- پنیر سفید پاستوریزه ایرانی، ۱۵ هزار تومان

۷- پنیر لاکتیکی پاستوریزه، ۱۸,۵۰۰ تومان