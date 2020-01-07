قیمت ۷ نوع پنیر در میادین میوه و تره بار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ پنیرهای عرضه شده در میادین میوه و تره بار، علاوه بر علامت استاندارد، دارای نشان سیب سلامت بوده و تمامی نکات بهداشتی برای حفظ سلامت مصرفکنندگان در آنها رعایت میگردد.
بر اساس این گزارش، انواع محصولات فرآوری شده پنیر نظیر پنیر پیتزا، پروسس، موزرلا، گودا، بوترکیزه و … ۱۵ درصد زیر قیمت مصرفکننده در میادین میوه و تره بار عرضه میشوند.
قیمت انواع پنیر در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است:
۱- پنیر گوسفندی سوپر لیقوان، ۴۶ هزار تومان
۲- پنیر گوسفندی لیقوان درجه یک، ۳۸,۵۰۰ تومان
۳- پنیر تبریز ممتاز و چرب، ۳۱ هزار تومان
۴- پنیر تبریز درجه یک و کم چرب، ۲۵ هزار تومان
۵- پنیر سفید پاستوریزه گلپایگان، ۲۷ هزار تومان
۶- پنیر سفید پاستوریزه ایرانی، ۱۵ هزار تومان
۷- پنیر لاکتیکی پاستوریزه، ۱۸,۵۰۰ تومان
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