پردیس پزشکی رامسر دهه فجر افتتاح می شود/ احیای باغ ۳۳ هکتاری

احمد حسین زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان رامسر با داشتن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب گردشگری در بخش سواحل و با جنگل‌های زیبا مقصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی است گفت: تقویت زیر ساخت‌های گردشگری و جذب سرمایه گذاران سبب جذب توریست، رونق اقتصادی واشتغال زایی می‌شود.



وی افزود: سواحل منطقه دارای ظرفیت‌های مناسبی در بخش گردشگری است و می‌توان با توسعه و تجهیز تفریحات دریایی، احداث شهر بازی و پلاژها نقش بزرگی در این بخش ایفا کرد.



استاندار مازندران درباره بهره برداری از پردیس خودگردان دانشگاه بین الملل رامسر گفت: پردیس خودگردان بین الملل رامسر با جذب ۶۰۰ دانشجو در رشته‌های پزشکی و داروسازی یکی از ظرفیت‌های بزرگ دانشگاهی بوده که در گذشته در مکان استیجاری اسکان داشتند و با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان روند ساخت ساختمان جدید این مجموعه در پشت بیمارستان امام سجاد رامسر عملیاتی شد که در دهه مبارک فجر بهره برداری می‌شود.



وی افزود: در پردیس خودگردان بین الملل رامسر در سه دوره پزشکی و پنج دوره داروسازی دانشجویان فارغ التحصیل شدند و در ساختمان جدید ستاد دانشگاه و کلاس‌ها برای رفاه حال دانشجویان ساخته شد.



استاندار مازندران با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی در امور اجرایی و در راستای بهره وری علمی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها با مسئولیت اجتماعی به مسائل جامعه ورود کرده و دستگاه‌های اجرایی در عمل به تحقیقات و دستاوردهای علمی کوشا باشند.

باغ ۳۳ هکتاری احیا می‌شود



احمد حسین زادگان درباره احیای باغ ۳۳ هکتاری گفت: باغ ۳۳ هکتاری دارای ظرفیت بزرگی در بخش گردشگری و اقتصادی بوده که طبق ضوابط میراثی روند احیای آن با طرح پیشنهادی عملیاتی خواهد شد.



وی افزود: پیست دوچرخه سواری و کاشت گونه‌های گیاهی در باغ ۳۳ هکتاری مورد موافقت میراث فرهنگی قرار گرفت و در زمین ۸ هکتاری طبق مصوبه هیئت دولت در ۲۰۵ هکتار از این عرصه بازارچه صنایع دستی و موزه شمال راه اندازی می‌شود.



استاندار مازندران مجتمع فرهنگی رامسر را یکی از نیازهای اصلی هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه برشمرد و گفت: در گذشته روند ساخت مجتمع فرهنگی رامسر از سر گرفته شده بود که به علت موانع میراثی با تأخیر چندین ساله مواجه شد و طبق ضوابط میراثی با تهیه طرح و پس از تخصیص اعتبارات روند ساخت آن عملیاتی خواهد شد.



استاندار مازندران درباره حل معضل بزرگ زباله گفت: پسماند به عنوان یک موضوع ملی در اولویت کار استانداری مازندران قرار دارد و با پروژه‌های و اجرای طرح‌های مختلف و بهره گیری از شرکت‌های دانش بنیان این معضل باید حل شود.



حسین زادگان تصریح کرد: شهرداری‌ها با فرهنگ سازی و آموزش تفکیک زباله از مبدا، مشارکت مردمی و بهره گیری از ظرفیت سمن‌ها گامی بزرگ در راستای مدیریت پسماند بردارند.



وی افزود: برای داشتن مازندران پاک باید با زیباسازی و رعایت مسائل زیست محیطی و بهداشتی گامی بزرگ در این راستا برداشته شود.