پردیس پزشکی رامسر دهه فجر افتتاح می شود/ احیای باغ ۳۳ هکتاری

احمد حسین زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان رامسر با داشتن پتانسیلها و ظرفیتهای مناسب گردشگری در بخش سواحل و با جنگلهای زیبا مقصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی است گفت: تقویت زیر ساختهای گردشگری و جذب سرمایه گذاران سبب جذب توریست، رونق اقتصادی واشتغال زایی میشود.
وی افزود: سواحل منطقه دارای ظرفیتهای مناسبی در بخش گردشگری است و میتوان با توسعه و تجهیز تفریحات دریایی، احداث شهر بازی و پلاژها نقش بزرگی در این بخش ایفا کرد.
استاندار مازندران درباره بهره برداری از پردیس خودگردان دانشگاه بین الملل رامسر گفت: پردیس خودگردان بین الملل رامسر با جذب ۶۰۰ دانشجو در رشتههای پزشکی و داروسازی یکی از ظرفیتهای بزرگ دانشگاهی بوده که در گذشته در مکان استیجاری اسکان داشتند و با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان روند ساخت ساختمان جدید این مجموعه در پشت بیمارستان امام سجاد رامسر عملیاتی شد که در دهه مبارک فجر بهره برداری میشود.
وی افزود: در پردیس خودگردان بین الملل رامسر در سه دوره پزشکی و پنج دوره داروسازی دانشجویان فارغ التحصیل شدند و در ساختمان جدید ستاد دانشگاه و کلاسها برای رفاه حال دانشجویان ساخته شد.
استاندار مازندران با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی در امور اجرایی و در راستای بهره وری علمی خاطرنشان کرد: دانشگاهها با مسئولیت اجتماعی به مسائل جامعه ورود کرده و دستگاههای اجرایی در عمل به تحقیقات و دستاوردهای علمی کوشا باشند.
باغ ۳۳ هکتاری احیا میشود
احمد حسین زادگان درباره احیای باغ ۳۳ هکتاری گفت: باغ ۳۳ هکتاری دارای ظرفیت بزرگی در بخش گردشگری و اقتصادی بوده که طبق ضوابط میراثی روند احیای آن با طرح پیشنهادی عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: پیست دوچرخه سواری و کاشت گونههای گیاهی در باغ ۳۳ هکتاری مورد موافقت میراث فرهنگی قرار گرفت و در زمین ۸ هکتاری طبق مصوبه هیئت دولت در ۲۰۵ هکتار از این عرصه بازارچه صنایع دستی و موزه شمال راه اندازی میشود.
استاندار مازندران مجتمع فرهنگی رامسر را یکی از نیازهای اصلی هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه برشمرد و گفت: در گذشته روند ساخت مجتمع فرهنگی رامسر از سر گرفته شده بود که به علت موانع میراثی با تأخیر چندین ساله مواجه شد و طبق ضوابط میراثی با تهیه طرح و پس از تخصیص اعتبارات روند ساخت آن عملیاتی خواهد شد.
استاندار مازندران درباره حل معضل بزرگ زباله گفت: پسماند به عنوان یک موضوع ملی در اولویت کار استانداری مازندران قرار دارد و با پروژههای و اجرای طرحهای مختلف و بهره گیری از شرکتهای دانش بنیان این معضل باید حل شود.
حسین زادگان تصریح کرد: شهرداریها با فرهنگ سازی و آموزش تفکیک زباله از مبدا، مشارکت مردمی و بهره گیری از ظرفیت سمنها گامی بزرگ در راستای مدیریت پسماند بردارند.
وی افزود: برای داشتن مازندران پاک باید با زیباسازی و رعایت مسائل زیست محیطی و بهداشتی گامی بزرگ در این راستا برداشته شود.
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