رفت و آمد زاید دستگاههای دولتی به واحدهای تولیدی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی، امروز سه‌شنبه ۱۷ دی ۹۸ در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه ماده هفت قانون بهبود مستمر کسب و کار، در قالب ایجاد سامانه‌ای پیگیری خواهد شد، گفت: اجرای این ماده اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه می‌خواهد و همه دستگاه‌ها باید پنجره واحد را برای بهبود فضای کسب و کار بپذیرند؛ این در حالی است که در شرایط جدید، یکی از راه‌های مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، تسهیل امور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اجرای ماده هفت قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دقیقاً راهکار و قدم مؤثری در تسهیل امور مرتبط با تولید در کشور به شمار می‌رود؛ این در حالی است که از نظر وزارت صنعت، هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده وجود ندارد و حتماً اجرای آن، ضروری است.