دولت وفاق ملی لیبی مجددا کنترل «سرت» را به دست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که نیروهای دولت وفاق ملی لیبی موفق شدند مجدداً کنترل شهر سرت را به دست بگیرند.

پیش از این ارتش ملی لیبی اعلام کرده بود که کنترل این شهر را به دست گرفته است.

نیروهای دولت وفاق ملی موفق شده اند دهها تن از نیروهای ارتش ملی را اسیر کرده و تجهیزات نظامی آنها را به غنیمت بگیرند.

هم چنین در جریان این درگیریها دستکم ۵۰ تن از نیروهای ارتش ملی لیبی کشته شدند.

گزارش های رسانه ای بیانگر آن است که درگیری ها در این منطقه هم چنان ادامه دارد.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی و امارات از ارتش ملی لیبی حمایت سیاسی و تسلیحاتی به عمل می آورند.