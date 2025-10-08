تیموتی شالامه با «مارتی معظم» در جشنواره نیویورک دل مخاطبان را برد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، «مارتی معظم» فیلم جدید جاش سفدی با بازی تیموتی شالامه با نمایش در جشنواره فیلم نیویورک به نمایشی غافلگیرکننده بدل شد و دل تماشاگران را برد.

در حالی که این فیلم از نظر فنی به عنوان یک «کار در دست ساخت» رونمایی شده و نقد آن ممنوع است، سفدی هنگام نمایش فاش کرد که به معنای واقعی کلمه نسخه‌ای را که ساعت ۲ بامداد شب پیش نمایش داده شد، تمام کرده است.

مدت زمان نمایش این فیلم حدود ۲.۵ ساعت و قیمت بلیت‌ها ۵۰ دلار بود که در ۱۹ دقیقه فروش آنها تمام شد. این یک رویداد بزرگ است. به این ترتیب استودیو A۲۴ تقریباً ۸۰ روز قبل از اکران، «مارتی معظم» را در معرض دید عموم گذاشت تا به وضوح نشان دهد به این فیلم اطمینان دارد. از سوی دیگر، انتشار هیچ نقدی تا نوامبر یا احتمالاً حتی دسامبر مجاز نیست، هرچند تبلیغات دهان به دهان تقریباً به طور کامل توسط واکنش‌ مخاطبان در رسانه‌های اجتماعی هدایت می‌شود.

احتمالا جاش سفدی ممکن است آن موفقیتی را ارائه کند که برادرش بنی، با فیلم «ماشین خردکننده» نتوانست در اسکار به آن دست یابد.

داستان فیلم «مارتی معظم» در سال ۱۹۵۳ اتفاق می‌افتد و درباره یک قهرمان پینگ‌پنگ است که با الهام از زندگی مارتی رایزمن ساخته شده است.

فیلمبرداری این فیلم را داریوش خنجی بزرگ انجام داده که تضمین می‌کند بهترین مسابقات پینگ‌پنگی را که تا به حال روی پرده سینما ظاهر شده، خلق کرده است. خنجی گفته است این فیلم که توسط سفدی و رونالد برونشتاین نوشته شده و حدود ۲۴۰ نقش دارای دیالوگ دارد.

این گران‌ترین فیلم A۲۴ تا به امروز است و شایعه شده حدود ۹۰ میلیون دلار هزینه دربرداشته است. با توجه به اکران آن در کریسمس، مشخص است که امید زیادی برای این فیلم وجود دارد. این فیلم بازیگران متعددی به جز شالامه دارد؛ گوئینت پالترو، فران درشر، تایلر، آبل فرارا، پن ژیلت، کوین اولیری و ساندرا برنهارد.

از این بازی شالامه ۲۹ ساله به عنوان بهترین اثر کاری وی یاد شده و وی را از همین حالا از مدعیان اسکار کرده است. او جوان‌ترین بازیگری است که ۲ بار نامزد بهترین بازیگر مرد از زمان جیمز دین شده است.