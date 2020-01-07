به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز پس از حضور اعضای شورای نگهبان در صحن علنی مجلس جهت اعلام نظر درباره طرح سه فوریتی اصلاح قانون متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالت متحده آمریکا برای انتقام سخت، گفت: با توجه به اینکه عاملان شهادت سردار سلیمانی اعلام کردند در این قضیه مشارکت داشتند، لازم بود که تصمیمی درباره برخورد با عاملان شهادت سردار سلیمانی گرفته شود.

وی افزود: بر این اساس مجلس شورای اسلامی در یک اقدام منحصر به فرد طرحی سه فوریتی را به تصویب رساند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار است که طرحی سه فوریتی در مجلس به تصویب می رسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این طرح، اظهار داشت: مجلس با این اقدام صراحتاً اعلام کرد که همه عاملان این جنایت، جز تروریست ها محسوب می شوند و از آنجایی که هدف آنان ضربه به مقاومت بود و فکر می کردند با ترور سردار سلیمانی که ستون مهمی در مقاومت بود، می توانند به صدای مقاومت، لطمه بزنند، مجلس تصویب کرد که فقط برای امسال ۲۰۰ میلیون یورو به نیروی قدس سپاه اختصاص یابد.

لاریجانی بیان کرد: برای سال ۹۹ هم بودجه کافی برای نیروی قدس سپاه در نظر می گیریم تا جریان مقاومت با فعالیت جدی ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: بنده از فقها و اعضای حقوقدان شورای نگهبان که از ابتدای صبح برای بررسی این طرح سه فوریتی جلسه تشکیل دادند و همچنین از شخص آیت الله جنتی که در این جلسه حضور یافتند، تشکر می کنم.