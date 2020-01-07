به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله جدید اردوی آماده‌سازی تیمهای وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان کشورمان برای حضور در مسابقات آسیایی با میزبانی هیأت وزنه‌براری استان لرستان از ۲۰ دی‌ماه در شهرستان بروجرد برگزار می‌شود. این تمرینات طبق برنامه تا روز ۱۰ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.



برهمین اساس، لیست اسامی اردونشین به شرح زیر است:

نوجوانان:

۱- محمد پورحسن در دسته ۸۹ کیلوگرم از مازندران

۲- حسن عمادی در دسته ۱۰۲ کیلوگرم از فارس

۳- امیررضا محمدنیا دسته ۱۰۲+ کیلوگرم از مازندران

۴- علی‌رضا اسفندیاری در دسته۱۰۲+کیلوگرم از البرز



جوانان:

۱- حسین نجفی دسته ۶۱ کیلوگرم از زنجان

۲- حسین پاکار دسته ۶۷ کیلوگرم از آذربایجان شرقی

۳- مصطفی میرجوادی دسته ۷۳ کیلوگرم از تهران

۴- روح‌الله بیرانوند دسته ۸۱ کیلوگرم از لرستان

۵- مهدی پاپی دسته ۸۹ کیلوگرم از لرستان

۶- آرمین عباسی دسته۸۹کیلوگرم از استان اردبیل

۷- افشین طاهری دسته ۹۶ کیلوگرم از خوزستان

۸-حسین بیرانونددسته ۹۶ کیلوگرم از لرستان

۹- ابوالفضل خاکپور دسته ۱۰۲ کیلوگرم از مازندران

۱۰- آیت شریفی دسته۱۰۹+ کیلوگرم از مازندران

۱۱- حسین ساکی دسته ۱۰۹+ کیلوگرم از لرستان



محمدرضا کاظمی‌نژاد مدیرفنی تیم‌های ملی پایه، مهدی بهرام‌زاده، علی قربان‌نژاد و علی شاهرخی به عنوان مربی و علیرضا حبیب‌پور به عنوان سرپرست در این مرحله از اردو، اعضای کادر فنی را تشکیل می‌دهند.



رقابتهای قهرمانی وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان آسیا ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه امسال در ازبکستان برگزار خواهد شد.