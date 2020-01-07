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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲

مدیرکل امنیتی استانداری کرمان:

مصدومیت تعدادی از مردم در مراسم تشییع/ حادثه تروریستی نداشتیم

مصدومیت تعدادی از مردم در مراسم تشییع/ حادثه تروریستی نداشتیم

کرمان - مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان با اعلام مصدومیت تعدادی از مردم شرکت کننده در مراسم تشییع سردارسلیمانی، تاکید کرد: حادثه تروریستی نداشتیم و مردم به شایعات توجه نکنند.

حمید شمس الدینی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بروز هر گونه حادثه تروریستی در مراسم تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی شایعه سازی دشمنان نظام است.

وی گفت: آنان که از این حضور بی نظیر غافلگیر شده‌اند به شایعه سازی پرداخته‌اند.

وی با اشاره به حضور آگاهانه و هوشیاری مردم در تمام عرصه‌ها گفت: حضور مردم در تمام مسیر همچنان ادامه دارد و ازدحام مردم بسیار زیاد است.

وی گفت: در بخشی از مسیر به دلیل ازدحام بسیار بالا و فشار جمعیت تعدادی از مردم در ازدحام جمعیت زیر دست و پا رفته اند و دچار مشکل و مصدومیت شدند که بلافاصله درمان و خدمات پزشکی را دریافت کردند.

کد مطلب 4819215

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