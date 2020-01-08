نامگذاری یک روز به نام قرآن و پرداختن به شخصیت قرآنی شهید سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست کارگروه قرآن ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اخوان صباغ، رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم و مسئولان سایر نهادهای عضو این کارگروه در محل سالن اجتماعات سازمان دارالقرآن ۱۷ دی ماه برگزار شد.

این نشست با حضور علی‌اکبر توپچی، رئیس فرهنگسرای قرآن، مهدی قره‌شیخلو، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، مجتبی ایزدی، مدیر شبکه رادیویی قرآن، محمدتقی میرزاجانی، معاون اجرایی شورای عالی قرآن، سیدمهدی گتمیریان، مدیر ترویج قرآن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مهدی میدانی، رئیس مرکز قرآن، عترت و نماز ارتش جمهوری اسلامی ایران، محمد ذوالفقاری، مسئول دارالقرآن بسیج، اصغر امیرنیا، مدیرکل تبلیغ و ترویج معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدرضا خالقی، مدیر گروه جلسات شبکه قرآن و معارف سیما، رحیم قربانی، رئیس اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت کشور، اسماعیل ثانی، مدیر گروه تلاوت و نغمات شبکه قرآن و علی عزتی، رئیس اداره قرآن وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والسلمین مهدی اخوان صباغ، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم طی سخنانی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار رشید سپاه اسلام، سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش و نزدیک شدن به ایام فاطمیه، اظهار کرد: برنامه‌های قرآنی دهه فجر انقلاب اسلامی طی سال‌های گذشته و در دوره مدیریت پیشین سازمان دارالقرآن به خوبی اجرایی شده است. امسال نیز دهه فجر با توجه قرار گرفتن ایام شهادت حضرت فاطمه (س) در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و نیز تحولی که به دلیل شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش در کشور رخ داد، دارای ویژگی‌ها خاص و مهمی است.

وی با اشاره به انقلاب بزرگی که از روز جمعه پس از انتشار خبر شهادت سردار عزیز قاسم سلیمانی در کشور به وجود آمد، گفت: از آن زمان به بعد دل‌های مردم عظیم‌الشأن ایران اسلامی آماده یک حرکت نورانی و معنوی است. به نظر بنده با شهادت سردار سلیمانی، جامعه به سمت حرکت فکری انقلابی در گام دوم حرکت می‌کند و این یک فرصت بسیار خوبی برای حزب‌الله ایران و جهان است تا از این ظرفیت خون پاک سردار رشید اسلام و یارانش برای تقویت حرکت اسلام و قرآن در جامعه جهانی استفاده کنیم تا از این فرصت مغتنم و ظرفیت برای اثبات حقانیت قرآن و اسلام بهره کافی داشته باشیم.

رئیس سازمان دارالقرآن ادامه داد: قرار ما بر این است که این کارگروه یک کارگروه قرآن ویژه دهه فجر باشد، اما چون چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی و همرزمان شهیدش نیز مصادف با ۲۲ بهمن‌ماه، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خواهد بود، دهه فجر امسال دهه فجری کاملاً متفاوت با سال‌های گذشته خواهد بود.

وی تصریح کرد: دهه فجر یکی از نقاط حساس انقلاب اسلامی است که ما جشن شادی انقلاب اسلامی و پیروزی اسلام بر کفر جهانی را در آن برگزار می‌کنیم و این جشن نیز جشنی بسیار مبارک و میمون است. تقارن دهه فجر امسال با برنامه‌ها و ایامی که از آن‌ها نام برده شد، می‌طلبد که برنامه‌ها و طرح‌های قرآنی خود را با برنامه‌ریزی مستحکم و قوی انجام دهیم و از ظرفیت‌هایی که برای موضوعات معنوی جامعه پیش آمده بهره‌گیری کنیم.

اخوان صباغ افزود: یکی از نگرانی‌های جامعه ما این بود که مسائل معیشتی و اقتصادی تمام موضوعات معنوی ما را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود، اما با شهادت سردار سلیمانی و یاران شهید ایشان، شرایط جامعه تغییر کرده و مردم با شعار استکبارستیزی و نابودی ظلم به صحنه آمده‌اند و حس معنوی قوی در جامعه ایجاد شده است.

رئیس سازمان دارالقرآن بیان کرد: ما باید از ظرفیت به وجود آمده، استفاده بهینه‌ای برای خارج کردن این احساسات به طرف منطق قرآنی بهره ببریم؛ یعنی امروز با احساساتی طرف هستیم که می‌توانیم آن را تبدیل به منطق کنیم و منطق قرآنی را به این حرکت عظیم مردم عطا کنیم و به این بهانه اتفاقات بسیار خوبی را برای مردم رقم بزنیم.

وی تصریح کرد: دهه فجر نیز اوج حرکت انقلابی ماست و نشان دادن جلاوه قدرت‌نمایی ایران به جهان هر سال در دهه فجر اتفاق می‌افتد که می‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. کارگروه قرآن ستاد دهه فجر نیز که هر سال از سوی سازمان دارالقرآنی برپا می‌شود، موظف است تا برنامه منسجم قرآنی کارگروه را طراحی کرده و به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ابلاغ کند که امیدواریم تا با هماهنگی همه دستگاه‌ها برنامه‌های خیلی قوی در موضوع قرآن شامل کرسی‌های تلاوت، محافل قرآنی، مفاهیم و حرکات و برنامه‌های قرآن در این دهه را برنامه‌ریزی و اجرا کنیم.

در ادامه هر کدام از حاضران به ترتیب به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در مورد برنامه‌ها و فعالیت‌ها قرآنی دهه فجر پرداختند.در این میان انتخاب یک روز در دهه فجر به نام قرآن و پرداختن به شخصیت قرآنی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری تهران در دو بخش سازمان فرهنگی، هنری شهرداری و شورای عالی قرآن شهرداری و نیز استفاده از ظرفیت فراهنگسراهای تهران، تأکید بر همکاری تمامی نهادهای عضو کارگروه قرآن ستاد دهه فجر و پرهیز از نگاه سازمانی، اعزام قاریان و حافظان قرآن سپاهی به نقاط دوردست کشور جهت اجرای برنامه‌های مختلف قرآنی، برگزاری کاروان قرآنی انقلاب به مناطق محرو ویا به چند استان از مهمترین عناوین پیشنهادی برای دهه فجر بود.