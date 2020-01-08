غلامرضا حاجیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع زلزله به ابعاد ۴.۷ در مقیاس ریشتر که صبح امروز در عمق ۹ کیلومتری از سطح زمین و فاصله ۱۲ کیلومتری شهر برازجان رخ داد پنج عملیاتی جمعیت هلال احمر برای ارزیابی وارد عمل شدند.

وی اضافه کرد: با توجه به مرکزیت روستای نینیزک از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتستان (کانون زمین لرزه) دو تیم ارزیاب متشکل از ۸ نفر به ارزیابی روستا اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: سه تیم عملیاتی و ارزیاب نیز در سطح شهر برازجان فعالیت کردند.

وی افزود: با توجه به شدت زلزله، شیارها و ترک‌های در دیوار ساختمان‌ها به‌وجود آمده است.

حاجیانی بیان کرد: خوشبختانه زلزله یاد شده فوتی نداشته است و نیروهای عملیاتی امدادی کماکان در منطقه حضور دارند.