به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی هنر، پروژه ملی «کاروان بازی؛ تابآوری روانی و مداخله در اضطراب پساجنگ» با عنوان «بانا»، با هدف بهرهگیری از ظرفیت بازی برای کاهش تنش، تقویت تابآوری روانی و ایجاد نشاط و تعامل اجتماعی میان کودکان و نوجوانان، در شهرهای رشت و بابلسر با حمایت المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاددانشگاهی هنر برپاست، برگزار شد.
رویداد بابلسر در دو نوبت، روزهای ۶ و ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۲۱ تا ۲۴ در میدان شهدا، یکی از محلهای تجمعات شبانه این شهر، برگزار شد و ۴۰ کودک و ۱۰ بزرگسال در آن حضور داشتند. اجرای برنامه بر عهده گروه طراحی بازی کاسپین با حضور حسین خاکپور، آیت رضازاده، فاطمه اسماعیلپور و عدی الحجی از عراق بود و دانشگاه صنعتی نوشیروانی و سازمان تبلیغات اسلامی نیز در برگزاری آن همکاری کردند.
«کاروان بازی و تابآوری» در رشت نیز ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ در پرورشگاه مژدهی این شهر برگزار شد و ۶۸ کودک و نوجوان در آن شرکت کردند. این برنامه با حضور کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۸ سال و با هدف ایجاد فضایی شاد، امن و مشارکتی برای تقویت ارتباط اجتماعی و تابآوری آنان اجرا شد.
بازیهای حرکتی و سرعتی، بردگیم، فعالیتهای تمرکزی و دیجیتال و برنامههای روانشناختی متناسب با گروههای سنی از جمله بخشهای این رویداد در رشت بود. همچنین دو بازی «موج» و «کانولی» که توسط یکی از اعضای کانون پویانمایی و بازی دانشگاه گیلان طراحی شده بود، در قالب پلیتست اجرا شد و بازخورد شرکتکنندگان برای توسعه این بازیها مورد استفاده قرار گرفت. برگزاری کارگاه خلاقیت و اهدای جوایز به برگزیدگان نیز از دیگر بخشهای برنامه بود.
اجرای بخش رشت با مشارکت درفام صابرهمیشگی، غزل مختاری، ریحانه وحدتپور، آناهیتا مرادی، نوید قدری، هلیا رجبی، یگانه دلاور، زکیه علیاری، محمدمهدی صابرهمیشگی و عماد زرکامی انجام شد و دانشگاه گیلان و سازمان بهزیستی استان گیلان از مجموعههای همکار این برنامه بودند.
«کاروان بازی و تابآوری» بانا با محوریت «بازی، تابآوری و همبستگی اجتماعی» در قالب بخش مسئولیت اجتماعی سومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران اجرا میشود؛ رویدادی که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی هنر و با دبیری امین مختاری در حال برگزاری است.
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