به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی صبح سه شنبه در مراسم تودیع خود از فرماندهی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی و معارفه فرمانده جدید این مجموعه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام و ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان، اظهار کرد: خداوند منان را شاکرم که توفیق خدمت به مردم شریف، متعهد، عالم‌پرور، فرهنگ‌دوست و ایثارگر خراسان جنوبی را طی پنج سال گذشته نصیب بنده کرد.

وی با قدردانی از حضور نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، مسئولان استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، اعضای شورای تأمین و شورای اداری، ائمه جمعه و جماعات، روحانیون، عشایر، صنعتگران و اقشار مختلف مردم در این مراسم افزود: از حضور همه عزیزانی که در طول دوران خدمت، همراه و پشتیبان سپاه و بسیج بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

همه موفقیت‌ها حاصل یک کار گروهی بود

فرمانده سابق سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه در پنج سال گذشته اقدامات مختلفی در استان انجام شده است، گفت: اگر موفقیتی در این مدت حاصل شده، یک عامل مهم آن درون سپاه و همراهی نیروهای مخلص و بسیجیانی بود که با اخلاص پای کار آمدند و دست یاری به سوی یکدیگر دراز کردند.

مهدوی ادامه داد: لازم می‌دانم از همه نیروها، مدیران، مدیران میانی و ارشد و تمامی سخت‌کوشان مجموعه سپاه انصارالرضا(ع) که در این مدت برای پیشبرد امور تلاش کردند، قدردانی کنم.

وی عامل مهم دیگر در موفقیت‌های استان را همدلی، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف عنوان کرد و گفت: در همه حوزه‌ها از جمله امنیتی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هماهنگی خوبی میان سپاه، استانداری، دستگاه‌های اجرایی و سایر مجموعه‌ها وجود داشت.

فرمانده سابق سپاه انصارالرضا(ع) افزود: اگر امروز خراسان جنوبی با شتاب قابل توجه در مسیر توسعه حرکت می‌کند، این موضوع محصول همین همدلی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف استان است و آمارها و گزارش‌های مسئولان مرتبط نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها امنیت پایدار استان را تقویت کرد

مهدوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت استان اظهار کرد: در مسائل امنیتی نیز هر جا اتفاق و موفقیتی رقم خورده، حاصل همین هم‌افزایی و هماهنگی میان اعضای شورای تأمین و فرماندهان نظامی و انتظامی بوده است.

وی بیان کرد: وقتی همه مجموعه‌ها در کنار یکدیگر و با محوریت مدیریت عالی استان حرکت کنند، بسیاری از مسائل بهتر مدیریت می‌شود و می‌توان با کمترین مشکل، امور را پیش برد.

فرمانده سابق سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی تأکید کرد: بنده هیچ‌گاه موفقیت‌های ایجادشده را به نام خود نمی‌دانم؛ اگر اقدامی صورت گرفته، محصول تلاش همه عزیزانی است که در سپاه، بسیج، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف استان برای خدمت به مردم تلاش کردند.

طلب حلالیت از مردم خراسان جنوبی

مهدوی در ادامه با طلب حلالیت از مردم خراسان جنوبی گفت: از همه مردم عزیز و شریف استان در تمامی نقاط خراسان جنوبی طلب حلالیت دارم و اگر در طول دوران مسئولیت، نقص، عیب، کوتاهی، برخورد یا سخنی بوده که موجب ناراحتی عزیزان شده است، صمیمانه درخواست می‌کنم بنده را عفو کنند.

وی افزود: هیچ‌گاه غرض شخصی و هوای نفس در کار نبوده و اگر سخنی گفته یا تصمیمی گرفته شده، هدف آن پیشبرد امور و انجام صحیح مسئولیتی بوده که بر عهده بنده قرار داشته است.

فرمانده سابق سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: از خداوند متعال می‌خواهم زحمات همه خدمتگزاران را قبول کند و عاقبت همه ما را ختم به خیر قرار دهد.

مهدوی: فرمانده جدید سپاه خراسان جنوبی قوی و باانگیزه است

مهدوی با اشاره به معرفی فرمانده جدید سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی اظهار کرد: برادر عزیز و بزرگواری که امروز از استان کرمان به خراسان جنوبی آمده‌اند، به مراتب از بنده جوان‌تر، قوی‌تر، فعال‌تر و با برنامه‌تر هستند و شناختی که از ایشان دارم، این موضوع را با اطمینان عرض می‌کنم.

وی با تأکید بر اینکه مردم خراسان جنوبی نباید نسبت به آینده نگران باشند، گفت: همان‌طور که در دوران مسئولیت بنده با مجموعه سپاه و بسیج همکاری و همراهی داشتید، مطمئن هستم این همکاری را با فرمانده جدید نیز ادامه خواهید داد.

مقابله با تهدیدهای دشمن نیازمند وحدت و همدلی است

فرمانده جدید سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی با اشاره به شرایط کشور و تهدیدهای دشمن افزود: در مقطع کنونی که دشمن با هجمه‌ها و توطئه‌های متعدد به کشور هجوم آورده است، راهی جز وحدت، همدلی و هم‌افزایی نداریم.

مهدوی تأکید کرد: باید دست به دست هم بدهیم و با وحدت و انسجام، مسیر خدمت و پیشرفت کشور و استان را ادامه دهیم تا امور با قوت بیشتری پیش برود.

وی در پایان با اشاره به آغاز مسئولیت خود در سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی گفت: از خداوند متعال می‌خواهم توفیق دهد رسالتی را که بر عهده‌ام گذاشته شده است، به درستی انجام دهم و همان‌گونه که دعای خیر مردم خراسان جنوبی در طول دوران مسئولیتم پشتوانه حرکت و خدمت بود، در مسئولیت جدید نیز از دعای خیر شما عزیزان بهره‌مند باشم.

مهدوی افزود: در نخستین روز حضورم در مشهد، به نیابت از مردم شریف خراسان جنوبی دو رکعت نماز زیارت در حرم مطهر حضرت ثامن‌الحجج(ع) به جا آوردم و همواره خود را نایب‌الزیاره مردم عزیز استان خواهم دانست.