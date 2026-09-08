به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران در بازدید سرزده از مراحل تکمیلی پروژه شاخه غربی یادگار امام(ره)، اظهار کرد: ادامه شاخه غربی یادگار امام(ره) در دو فاز به بهرهبرداری میرسد که فاز اول آن اواخر شهریور و فاز دوم نیز اواخر مهرماه افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به تأثیر تکمیل این پروژه در امتداد مسیر یادگار امام(ره)، افزود: با بهرهبرداری از این پروژه، امتداد جنوب به شمال یادگار امام(ره) تقریباً کامل میشود و مسیر به سمت غرب و خیابان هرمزان امتداد پیدا میکند که برای ادامه آن نیز باید برنامهریزی شود.
آقامیری ادامه داد: با تکمیل این مسیر، امتداد جنوب به شمال از میدان جی تا میدان فتح بهصورت کامل برقرار میشود و محدودیتهای ترافیکی ایجادشده برای مردم در این محدوده طی یک سال و اندی گذشته برطرف خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: با بازگشایی کامل مسیر، تردد در امتداد این محدوده تسهیل و دسترسی از مسیرهای میدان فتح، میدان جی،آزادی، یادگار امام(ره) و دسترسی های فرعی نیز باز میشود که گشایش ترافیکی خوبی برای شهروندان ایجاد خواهد کرد.
وی این پروژه را یکی از بزرگترین مگاپروژههای معابر شهری تهران دانست و گفت: اجرای این پروژه در شرایط عادی حدود سه سال زمان میبرد، اما تلاش شد در کمتر از یک سال و اندی به اتمام برسد.
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