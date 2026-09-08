  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۱

بهره‌برداری از شاخه غربی یادگار امام(ره) تا پایان مهرماه

بهره‌برداری از شاخه غربی یادگار امام(ره) تا پایان مهرماه

عضو شورای اسلامی شهر تهران از بهره‌برداری از شاخه غربی یادگار امام(ره) تا پایان مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران در بازدید سرزده از مراحل تکمیلی پروژه شاخه غربی یادگار امام(ره)، اظهار کرد: ادامه شاخه غربی یادگار امام(ره) در دو فاز به بهره‌برداری می‌رسد که فاز اول آن اواخر شهریور و فاز دوم نیز اواخر مهرماه افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به تأثیر تکمیل این پروژه در امتداد مسیر یادگار امام(ره)، افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، امتداد جنوب به شمال یادگار امام(ره) تقریباً کامل می‌شود و مسیر به سمت غرب و خیابان هرمزان امتداد پیدا می‌کند که برای ادامه آن نیز باید برنامه‌ریزی شود.

آقامیری ادامه داد: با تکمیل این مسیر، امتداد جنوب به شمال از میدان جی تا میدان فتح به‌صورت کامل برقرار می‌شود و محدودیت‌های ترافیکی ایجادشده برای مردم در این محدوده طی یک سال و اندی گذشته برطرف خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: با بازگشایی کامل مسیر، تردد در امتداد این محدوده تسهیل و دسترسی از مسیرهای میدان فتح، میدان جی،آزادی، یادگار امام(ره) و دسترسی های فرعی نیز باز می‌شود که گشایش ترافیکی خوبی برای شهروندان ایجاد خواهد کرد.

وی این پروژه را یکی از بزرگ‌ترین مگاپروژه‌های معابر شهری تهران دانست و گفت: اجرای این پروژه در شرایط عادی حدود سه سال زمان می‌برد، اما تلاش شد در کمتر از یک سال و اندی به اتمام برسد.

کد مطلب 6940746
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها