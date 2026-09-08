به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی اظهار کرد: خدمات و مراقبتهای پرستاری در منزل باید متناسب با شدت نیاز بیمار، پیچیدگی مراقبت، حجم خدمات مورد نیاز و صلاحیت نیروی انسانی ارائه شود. بر همین اساس، خدمات پرستاری در منزل در چهار سطح شامل خدمات و مراقبتهای اولیه کمکپرستاری، مراقبتهای پایه و عمومی پرستاری، مراقبتهای تخصصی پرستاری و مراقبتهای ویژه پرستاری طبقهبندی شده است.
وی افزود: هدف از این سطحبندی، ایجاد تناسب میان نیاز واقعی بیمار و نوع خدمت دریافتی است تا از ارائه خدمات غیرضروری، نامتناسب یا فراتر از نیاز بیمار جلوگیری شود و مراقبتها بر اساس یک چارچوب استاندارد و مبتنی بر نیاز واقعی ارائه شوند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: توسعه مراقبتهای استاندارد در منزل میتواند نقش مؤثری در کاهش بستریهای غیرضروری، کاهش طول اقامت بیماران در بیمارستان، پیشگیری از عوارض پرهزینه و کاهش مراجعات غیرضروری به اورژانس داشته باشد.
عبادی با اشاره به ابعاد اقتصادی این طرح گفت: سطحبندی خدمات پرستاری در منزل، علاوه بر ارتقای کیفیت مراقبت، در راستای سیاستهای وزارت بهداشت برای کنترل هزینههای نظام سلامت، افزایش بهرهوری منابع و مدیریت ریسک بیمهای تدوین شده است و میتواند مبنایی برای تعیین سطح مراقبت، صلاحیت ارائهدهندگان خدمت و سازوکارهای مرتبط با پوشش بیمهای قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این چارچوب با مشارکت دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت و با همکاری اعضای هیأت علمی، انجمنهای علمی پزشکی و پرستاری و دبیران هیأتهای ممتحنه و ارزشیابی پزشکی و پرستاری تدوین شده است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت استفاده از این استانداردها در نظام آموزشی و ارائه خدمات تأکید کرد و گفت: دانشگاهها، دانشکدهها، انجمنهای علمی و سازمان نظام پرستاری باید از استانداردها و راهنماهای تدوینشده در آموزش، بازآموزی و ارائه خدمات پرستاری در منزل استفاده کنند.
عبادی در پایان تأکید کرد: اجرای این سطحبندی میتواند گامی مؤثر در تحول نظام ارائه خدمات پرستاری در منزل، ارتقای کیفیت مراقبت، افزایش ایمنی بیماران و کاهش هزینههای غیرضروری نظام سلامت باشد.
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