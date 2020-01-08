مداحی حماسی محمود کریمی در رثای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم پیش رو مداحی محمود کریمی در مورد حاج قاسم سلیمانی است که از لینک بالا می‌بینید.

علمدار حضرت ولی قاسم سلیمانی سرا پایت نور منجلی قاسم سلیمانی

سرا پایت نور منجلی قاسم سلیمانی نگاهت شمشیر صیقلی قاسم سلیمانی

ای الگوی شیعه علی قاسم سلیمانی

رمز انتقام قاسم سلیمانی ذکر یا علی قاسم سلیمانی

ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی

ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی

تو تصویر دین و غیرتی قاسم سلیمانی تو تصویر دین و غیرتی قاسم سلیمانی

تو مجموع عشق و عزتی قاسم سلیمانی تو شاگرد خوب نهضتی قاسم سلیمانی

تو با خونت رمز وحدتی قاسم سلیمانی جان ملت و روح امتی قاسم سلیمانی

فدایی های تو هم قسم قاسم سلیمانی فدایی های تو هم قسم قاسم سلیمانی

که دست ظلم می‌شود قلم قاسم سلیمانی نمی‌افتد بر زمین علم قاسم سلیمانی

نمی‌افتد بر زمین علم قاسم سلیمانی سپاه قدس می‌رسد حرم قاسم سلیمانی

سپاه قدس می‌رسد حرم قاسم سلیمانی

خواب ظالمان میزند بهم قاسم سلیمانی خواب ظالمان میزند بهم قاسم سلیمانی

ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی

ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی

جهان محو اقتدار تو قاسم سلیمانی همه یاران در مدار تو قاسم سلیمانی

همه خوبان هم قطار تو قاسم سلیمانی شهیدانه در جوار تو قاسم سلیمانی

اعتبار ما افتخار ما قاسم سلیمانی اعتبار ما افتخار ما قاسم سلیمانی

به نام خشم تمام ما قاسم سلیمانی به شمشیر بی نیام ما قاسم سلیمانی

به دشمن گفته امام ما قاسم سلیمانی بترسد از انتقام ما قاسم سلیمانی

به دشمن گفته امام ما قاسم سلیمانی بترسد از انتقام ما قاسم سلیمانی

انتقام سخت شد پیام ما انتقام سخت شد پیام ما

ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی

ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی

سفیر عرش میزند صدا قاسم سلیمانی الا یا عالم نوحوا علی قاسم سلیمانی

که نوشیده از خم بلا قاسم سلیمانی در آغوش شاه کربلا قاسم سلیمانی

در آغوش شاه کربلا قاسم سلیمانی عشاق الحسین یا اهل الولا

عشاق الحسین یا اهل الولا عشاق الحسین یا اهل الولا

ناصر الحسین قاسم سلیمانی