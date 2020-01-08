احمد جمشیدی سخنگوی باشگاه ذوب آهن پیرامون مذاکره این باشگاه با علی دایی، توافق ارسلان مطهری مهاجم ذوب آهن با استقلال، جذب دروازه بان لبنانی و همچنین مذاکره با چیرو فرارا و زلاتکو کرانچار به سئوالات خبرنگار مهر پاسخ داد. مشروح گفتگوی جمشیدی در ادامه می آید:

* خبرگزاری مهر- اولین خرید زمستانی ذوب آهن به جذب دروازه بان لبنانی اختصاص یافت. در این مورد کمی صحبت می کنید؟

- احمد جمشیدی: یکی از نقاط ضعف ما در نیم فصل اول درون دروازه بود که با حضور این دروازه بان لبنانی مشکلمان حل می شود. مهدی خلیل به صورت قرضی و برای نیم فصل دوم به تیم ما اضافه شده است. بررسی هایی انجام دادیم و در نهایت با این بازیکن به توافق رسیدیم. دنبال این هستیم تا نقاط دیگری را هم در تیم پوشش بدهیم.

* ذوب آهن مدت هاست سرمربی ندارد. جذب این دروازه بان با نظر چه کسی صورت گرفته است؟

- نیاز به دروازه بان یک نیاز اساسی و شفاف در تیم ما بود. هر مربی ای هم بیاید اولین چیزی که می گوید جذب دروازه بان است. حتی علی دایی که کار حضورش در ذوب آهن ۹۰ درصد تمام شده بود، نظرش این بود که ضعف مهم ذوب آهن در خط دروازه است و ما باید یک بازیکن در این پست بگیریم. ضمن اینکه ما یک کمیته فنی داریم که در این ارتباط تصمیم می گیرند. می خواهیم دیگر نقاط ضعفمان را هم برطرف کنیم.

* به مذاکره با علی دایی اشاره کردید. چرا با این مربی به توافق نرسیدید؟

- مذاکرات ما خیلی خوب پیش رفت. دایی دو، سه روز جلساتی با مدیرعامل باشگاه داشت و هماهنگی ها صورت گرفت. کار در مراحل پایانی بود که ایشان اعلام کرد به خاطر مشکلات خانوادگی نمی تواند به اصفهان بیاید.

* چرا دایی این موضوع را از ابتدا عنوان نکرد؟

- نمی دانم. ما دو، سه روز مذاکرات خوبی داشتیم.

* آیا صحت دارد به خاطر چراغ سبز پرسپولیس و تیم ملی به علی دایی، وی پیشنهاد ذوب آهن را رد کرده است؟

- اطلاع دقیقی ندارم. این هم می تواند جزو فرضیه ها باشد.

* گفته می شود دایی قصد داشت در صورت امضای قرارداد با ذوب آهن فقط دو یا سه روز در هفته در اصفهان باشد. این موضوع را تایید می کنید؟

- آقای دایی خودش بعد از منتفی شدن حضورش در ذوب آهن صحبت هایش را کرد.

* چیرو فرارا مربی ایتالیایی هم یکی از گزینه های مدنظر ذوب آهن بود. چرا با این مربی به توافق نرسیدید؟

- این مربی مبلغ بسیار بالایی را پیشنهاد داد که امکان پرداختش را نداشتیم.

* آیا مذاکره ذوب آهن با زلاتکو کرانچار نهایی شده و او را باید مربی بعدی ذوب آهن دانست؟

- کرانچار هم جزو گزینه های ما است. ما سه، چهار مربی مدنظر داریم که باید حساب شده کار انتخاب را انجام بدهیم.

* با این حساب سرمربی بعدی ذوب آهن قطعا خارجی خواهد بود؟

- بله قطعا همینطور است. این تصمیم هیات مدیره است مگر اینکه اتفاق غیرمنتظره ای رخ بدهد که مجبور شویم سرمربی ایرانی انتخاب کنیم.

* ارسلان مطهری مهاجم ذوب آهن هم با استقلال به توافق رسید.

- مطهری با ما قرارداد دارد. او با باشگاه ما صحبت هایی درباره مبلغی که باید می گرفته ولی نگرفته انجام داده است. با او در حال رایزنی هستیم. امروز هم مطهری جلسه ای با محمدی مدیرعامل باشگاه برگزار می کند و فکر می کنم مشکلات حل شود! (این در حالی است که با اعلام رسمی باشگاه استقلال مطهری به استقلال پیوسته است)

* گویا بندی در قرارداد مطهری با ذوب آهن وجود داشت که در صورت عدم دریافت مطالباتش در موعد مقرر می تواند یکطرفه قراردادش را فسخ کند؟

- به هر حال بازیکن باید تعهداتش را انجام بدهد. بازیکن علاوه بر قرارداد مالی، تعهد اخلاقی هم دارد و نباید همینطور تیم را رها کند. جدایی بازیکن به این شکل به سود بازیکن نخواهد بود.

* اما با اعلام رسمی باشگاه استقلال، مطهری با این تیم تمام کرده است و او را باید بازیکن استقلال دانست.

- ما هم ادعاهایی داریم و دنبال کار هستیم. از نظر قانونی هم پیگیر می شویم. استقلال اگر قرار است با بازیکن مذاکره کند، ابتدا باید به باشگاه ذوب آهن درخواست بدهد. باید مسائل اخلاقی و قانونی را رعایت کرد. همانطور که گفتم جدایی به این شکل نه به نفع ذوب آهن است، نه به نفع مطهری و نه به نفع استقلال.