شهادت سردار سلیمانی سبب اتحاد مردم منطقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند عبدالجبار میرابی صبح چهارشنبه در گردهمایی بزرگ علما و روحانیون اهل سنت شمال کشور اظهارکرد: هرکسی به خلق خدا خدمت کند در حقیقت به خداوند خدمت کرده است.

وی با اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی افزود: قطره ای از دریای ارزنده خدمات سردار سلیمانی سبب اتحاد دل ها و کشورهای منطقه شده بود.

میرابی گفت: شهادت سردار سبب بصیرت فهم و شعور و حضور پرشور مردم ایران شد و بنده به نمایندگی از علمای اهل سنت گلستان از این حضور قدردانی می کنم.

وی با بیان این که اتحاد انسجام و همدلی از آن مسلمانانی است که به قرآن عمل می کنند، ادامه داد: خداوند کسانی را در راه مقاومت و پایداری در نزد خدا و خلق خدا عزیز می دارد.

میرابی بیان کرد: ایستادگی روی عقیده و ادامه دادن راه شهدای مقاومت یکی از نشانه های وحدت و همدلی است.

وی اضافه کرد: با اتحاد خود در مقابل خواسته های دشمن قیام کرده و عزت و شرافت ملی خودمان را افزایش دهیم.

میرابی تصریح کرد: این وظیفه همه مسلمانان به ویژه علما و روحانیون شیعه و سنی است که وحدت و همدلی را ترویج کنند.