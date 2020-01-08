  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۲۷

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان:

رگبار و رعد و برق در خوزستان پیش‌بینی می شود

رگبار و رعد و برق در خوزستان پیش‌بینی می شود

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: با ورود سامانه بارشی در استان، رگبار و رعد و برق برای خوزستان پیش‌بینی می شود.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق گزارش نقشه‌های هواشناسی ورود سامانه بارشی از اواسط وقت امروز تا اواسط روز جمعه سبب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط و گاهی تندباد لحظه‌ای، احتمال ریزش تگرگ در مناطق شمالی و شرقی و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.

وی افزود: در این ایام شمال خلیج‌فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته گتوند با ۲۳ درجه گرم‌ترین و ایذه با ۱.۸ درجه سردترین شهر استان بوده است.

سبزه زاری گفت: همچنین در همین مدت دمای هوای اهواز در حداکثر ۲۲ درجه و در حداقل ۵.۴ درجه بوده است.

کد مطلب 4820338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها