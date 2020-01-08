محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق گزارش نقشههای هواشناسی ورود سامانه بارشی از اواسط وقت امروز تا اواسط روز جمعه سبب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط و گاهی تندباد لحظهای، احتمال ریزش تگرگ در مناطق شمالی و شرقی و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.
وی افزود: در این ایام شمال خلیجفارس مواج پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته گتوند با ۲۳ درجه گرمترین و ایذه با ۱.۸ درجه سردترین شهر استان بوده است.
سبزه زاری گفت: همچنین در همین مدت دمای هوای اهواز در حداکثر ۲۲ درجه و در حداقل ۵.۴ درجه بوده است.
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