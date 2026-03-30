  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

صدور هشدار نارنجی هواشناسی در خوزستان؛ تقویت سامانه بارشی از امروز

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در خصوص بارش باران خبر داد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو هشدار زرد شماره ۲ مورخ ۸ فروردین ۱۴۰۵، بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد سامانه بارشی از اواسط وقت امروز تا اواسط وقت فردا سه‌شنبه در استان تقویت خواهد شد.

سبزه‌زاری افزود: فعالیت این سامانه سبب رگبار و رعدوبرق، وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای در مناطق شمالی، شمال‌شرقی، شرقی و ارتفاعات استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6787074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها