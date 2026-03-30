صدور هشدار نارنجی هواشناسی در خوزستان؛ تقویت سامانه بارشی از امروز

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو هشدار زرد شماره ۲ مورخ ۸ فروردین ۱۴۰۵، بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد سامانه بارشی از اواسط وقت امروز تا اواسط وقت فردا سه‌شنبه در استان تقویت خواهد شد.

سبزه‌زاری افزود: فعالیت این سامانه سبب رگبار و رعدوبرق، وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای در مناطق شمالی، شمال‌شرقی، شرقی و ارتفاعات استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.