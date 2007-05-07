روسیه بار دیگر به آمریکا درباره استقرار سپر موشکی در اروپا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس روسیه، ژنرال "نیکلای سولوتسف" گفت : اگر ایالات متحده چنین تصمیمی بگیرد نیروهای راهبردی موشکی روسیه می توانند اقدامات کافی برای خنثی کردن تهدیدی که می تواند علیه فدراسیون روسیه ایجاد شود، اتخاذ کنند .

این ژنرال روسی اظهار داشت : روسیه "نگرانی های جدی " درباره طرح آمریکا برای پایه گذاری یک سپر ضد موشکی محدود در جمهوری چک و لهستان دارد .

روسیه که هفته های اخیر اعتراضات علنی فزاینده ای را علیه سیاست آمریکا ابراز نموده است، می گوید : این سپر با تحلیل بردن تواناییهای بازدارندگی موشکی روسیه، یک تهدید استراتژیک به شمار می اید .

کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه گفت : پایگاه اروپایی پیشنهاد شده هم از نظر حجم و هم از نظر قابلیتها بسیار محدود خواهد بود به طوری که زرادخانه موشک بالستیک روسیه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد .

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در جمهوری چک را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.



گرچه آمریکا خواستار مذاکره شده است، اما روس ها به دیده مثبتی به این درخواست نمی نگرند.

درهمین رابطه "دانیل فراید"، معاون وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت که آمریکا و روسیه درباره استقرار سپر موشکی در اروپا مذاکره خواهند کرد و این مذاکرات در قالب "2 + 2"، با شرکت وزاری امور خارجه و دفاع دو کشور برگزار خواهد شد.

به گفته فراید، طرفین درباره انجام این مذاکرات در ماه سپتامبر سال جاری به توافق رسیده ‌اند، اما با این حال تاریخ دقیق آن مشخص نشده است.

خاطر نشان می ‌شود که کنگره آمریکا روز چهارشنبه 12 اردیبهشت برنامه جرج بوش، رئیس جمهور این کشور درباره استقرار بخشی از سپر موشکی آمریکا در اروپا، از جمله لهستان و جمهوری چک را مورد انتقاد قرار داد.

برخی از نمایندگان آمریکایی معتقدند که اجرای این برنامه قطعاً سبب وخامت روابط آمریکا و روسیه خواهد شد و روسیه نیز در پاسخ به آن، حمایت خود از ایران را افزایش خواهد داد.