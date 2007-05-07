قرآن انسان را به اخلاق ناشی از ایمان دعوت می کند

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا نویسنده و مفسر قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه داشتن یک جامعه سالم، مطمئن و امن با افرادی است که دارای اخلاق خوب باشند، اظهار داشت: اگر انسانها اخلاق خوب و تقوا نداشته باشند و ارزشهای انسانی و اسلامی را مورد توجه قرار ندهند، فساد از هر نظر در جامعه حاکم شده و امنیت فکری، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی مردم از بین می رود.

وی با بیان اینکه داشتن یک جامعه سالم نیازمند حاکمیت اخلاق انسانی است حتی در جامعه غیر اسلامی نیز باید اخلاق حاکم باشد، گفت: در آمریکا و غرب با وجود پیشرفتهایی که دارند، امنیت در آنها حاکم نبوده، فساد شایع شده و ترور و فعالیتهای تروریستی افزایش یافته و مانند جامعه جاهلیت پیش از اسلام شده است. در آن زمان به دلیل عدم امنیت، انسان هنگامی که از خانه بیرون می رفت نمی دانست که سالم به خانه بر می گردد یا نه .

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا با بیان اینکه در جامعه به خاطر رفاه و مسائل مادی هم شده باید اخلاق حسنه را ترویج داد، تصریح کرد: در این جوامع اخلاق اجبار و سفارشی است. چرا که افراد جوامع باید اخلاق داشته باشند تا بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند.

این نویسنده و مفسر قرآن کریم با بیان اینکه قرآن بر اخلاق و معنویت تأکید کرده است، گفت: هدف قرآن ایجاد یک جامعه با ایمان است که اگر افراد جامعه با تقویت ایمان خود اخلاق داشته باشند جامعه برتری خواهند بود، چرا که ایمان خود پشتوانه قوی برای اخلاق به شمار می رود.

وی با تأکید بر اینکه ما نباید به خاطر یکدیگر اخلاق را رعایت کنیم که اگر اینگونه باشد، شکننده می شود، افزود: اخلاق اسلامی پشتوانه ایمان به خداست و شکننده نیست. از این رو اخلاق منهای ایمان پشتوانه ندارد.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه قرآن به اخلاق ناشی از ایمان دعوت می کند، یاد آور شد: اخلاق مصلحتی و سفارشی کارآیی ندارد. در مواقعی که به نفع انسان است، انجام می دهد . هنگامی که به نفع و سود فرد نباشد، آنرا زیرپا می گذارد. اما اخلاق ناشی از ایمان اگر چه به ضرر فرد باشد بازهم آنرا به خاطر پشتوانه قوی و محکمی که دارد، انجام می دهد.