به گزارش خبرنگار مهر، مرحله تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی صرفاً با سوابق تحصیلی دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پیام‌نور، غیرانتفاعی، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در ۳۰ دی ماه پایان می‌یابد.

این مرحله که از ۲۷ آبان ماه آغاز شده است در دو مرحله با اعلام رشته‌های جدید ادامه یافته است و افرادی که متقاضی تحصیل در رشته‌های تحصیلی صرفاً با سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ می‌توانند تا ۳۰ دی ماه با مراجعه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

داوطلبان باید در یکی از رشته‌محل‌های اعلام شده در دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی ثبت‌نام کنند و پس از تأیید نهایی به عنوان دانشجو پذیرفته می‌شوند.

اعلام آخرین فرصت پذیرش در کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۸

همچنین مرحله تمدید پذیرش رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۸ (مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی «معدل کاردانی»)، نیز ۳۰ دی ماه پایان می‌یابد.

این افراد می‌توانند با همراه داشتن مدارک و موارد اعلام شده در دفترچه راهنمای پذیرش کاردانی به کارشناسی حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۸ به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

اعلام آخرین فرصت پذیرش در کاردانی نظام جدید فنی و حرفه‌ای

مرحله تمدید پذیرش دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و غیرانتفاعی کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۸ نیز از ۵ آذرماه آغاز شده است و تا ۳۰ دی ماه پایان می‌پذیرد.

داوطلبان واجد شرایط علاقمند به تحصیل در رشته‌های تحصیلی دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۸ می‌توانند تا ۳۰ دی ماه ۹۸ ضمن مشخص کردن رشته و مؤسسه آموزش عالی مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارک و موارد اعلام شده به مؤسسه آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

داوطلبانی که قبلاً بر اساس اطلاعیه‌های سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ‌های گذشته در یکی از رشته محل‌های اعلام شده در مؤسسات آموزش عالی ثبت‌نام مشروط کرده‌اند نیز در صورت تغییر علاقمندی به کدرشته‌محل‌های جدید باید با مراجعه به مؤسسه‌ای که قبلاً در آن ثبت‌نام کرده‌اند، نسبت به انصراف از ثبت‌نام اقدام کرده و پرینتی از تقاضانامه ثبت‌نامی را از آن مؤسسه قبلی دریافت کنند و به مؤسسه جدید تحویل دهند.