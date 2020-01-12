صلاحیت ۹۹ داوطلب مجلس شورای اسلامی در کردستان احراز شد

بهروز مهتابی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس قانون انتخابات روز گذشته پایان بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت استانی بود که خوشبختانه هیأت نظارت بر انتخابات استان کردستان نیز در موعد مشخص شده فعالیت خود را به سرانجام رساند.

وی گفت: در مدت زمان قانونی بررسی تاییدصلاحیت‌ها در هیئت نظارت استان کردستان، ۹۹ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس در حوزه‌های انتخابیه استان احراز صلاحیت شدند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان کردستان یادآور شد: در نهایت و بر اساس بررسی های صورت گرفته در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران ۳۵ نفر تایید صلاحیت شدند.

وی با اشاره به بررسی صلاحیت ها در سایر حوزه های انتخابیه استان کردستان، گفت: در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد ۱۳ نفر، حوزه انتخابیه بیجار ۲۸ نفر، سقز و بانه ۹ نفر و قروه و دهگلان ۱۳ نفر تایید صلاحیت شدند.

وی ادامه داد: در مجموع صلاحیت ۲۸۱ مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با اخذ تاییدیه از هیأت مرکزی نظارت، اسامی افراد احراز صلاحیت شده و عدم احراز شده به ستاد انتخابات تحویل داده شد.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی استان کردستان گفت: بر اساس قانون ستاد انتخابات استان از طریق فرمانداری‌ها باید به افراد داوطلب در خصوص تأیید یا عدم احراز صلاحیت آنها اعلام کنند.

وی گفت: داوطلبان رد صلاحیت شده نیز مطابق قانون انتخابات باید در فرصت مشخص شده نسبت به اعتراض خود برای بررسی در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اقدام کنند.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات استان کردستان، در مجموع ۲۸۱ نفر در استان کردستان داوطلب نمایندگی مجلس شدند که ۳۵ نفر انصراف دادند و در نهایت ۲۲۴ در هیئت‌های اجرایی استان احراز صلاحیت شدند.

برای حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران ۹۵ نفر، سقز و بانه ۳۸ نفر، بیجار ۵۱ نفر، قروه و دهگلان ۴۲ نفرو مریوان و سروآباد نیز ۵۵ نفر به عنوان داوطلب کاندیدای نمایندگی مجلس یازدهم ثبت‌نام کرده بودند.

استان کردستان دارای شش کرسی در مجلس شورای اسلامی است.