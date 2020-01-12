به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعهداستان «یحیای زایندهرود» نوشته کیهان خانجانی روز چهارشنبه ۲۵ دی در خانه کتاب پیدایش نقد و بررسی میشود.
«یحیای زایندهرود» مجموعهداستانی است که ۷ داستان «روضهالشهدا»، «پونه»، روشنای یلداشبان»، «قصه به سر نمیرسد»، «پلنگ مهتابی تاریک»، «به استناد پاسگاه» و یحیی زایندهرود» را از اینداستاننویس شامل میشود و توسط نشر پیدایش منتشر شده است. اینکتاب یکی از کتابهای مخاطبان بزرگسال اینناشر است که عموماً با کتابهای کودک و نوجوان شناخته میشود.
نقدوبررسی کتاب مذکور با حضور و سخنرانی مهسا محبعلی، علی مسعودینیا و فرشید فرهمندنیا همراه است.
اینبرنامه روز چهارشنبه ۲۵ دی از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در خانه کتاب پیدایش واقع در خیابان پاسداران، خیابان شهید فلاحزاده (گلستان دوم)، پلاک ۱۰۹ برگزار میشود.
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