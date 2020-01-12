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۲۲ دی ۱۳۹۸، ۱۶:۵۳

افتتاح پروژه شبکه فیبر نوری شهر زنجان در آینده نزدیک

افتتاح پروژه شبکه فیبر نوری شهر زنجان در آینده نزدیک

زنجان- رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری زنجان گفت: پروژه ایجاد شبکه فیبر نوری شهر زنجان دارای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شهرداری زنجان، منیژه ناظری گفت: وسعت این پروژه به طول ۵۲ کیلومتر بوده و هدف از ایجاد آن، بسترسازی ارتباط نوین در شهر است.

وی افزود: اتصال شبکه‌های اداری با سرعت بالا، هوشمندسازی تقاطع‌ها و پایش تصویری دوربین‌های ترافیک از دیگر اهداف اجرای این پروژه است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری با بیان اینکه ایجاد شبکه فیبر نوری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری زنجان محسوب می‌شود، ادامه داد: این شبکه در آینده بستر ارائه بسیاری از خدمات نوین به شهروندان خواهد بود.

ناظری گفت: با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده انتظار داریم این پروژه تا اردیبهشت ماه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 4823415

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