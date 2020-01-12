باند جعل اسناد قوه قضاییه در یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مجید فرهمندزاده گفت: این افراد با برقراری ارتباط با برخی افراد دارای پرونده در دستگاه قضائی با این ادعا که نزد مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه نفوذ و اعتبار داردند، اقدام به اخذ وجه و کلاهبرداری میکردند.
وی ادامه داد: متهمان این پرونده برای جلب اعتماد سوژههای خود اقدام به جعل اسناد با امضا و مهر مسئولان عالی رتبه دستگاه قضا کردند.
فرهمند زاده از دستگیری وکیل سابق دادگستری مرتبط در این پرونده کلاهبرداری در یکی از استانهای همجوار خبر داد و افزود: پس از دستگیری قاضی قلابی، وکیل سابق دادگستری که هم دست او بود و نقش بسزایی در این کلاهبرداریها داشت با صدور نیابت قضائی و توسط ضابطین در استان دیگر دستگیر شد که با بررسیهای انجام شده، مشخص شد این فرد در چند استان دیگر هم پرونده دارد و تحت تعقیب است.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری یزد بیان کرد: در این پرونده کلاهبرداری، قاضی قلابی و وکیل سابق با توجه با آشنایی نسبی با فرایندهای حقوقی و قضائی، اعتماد مردم را جلب میکردند و در این مسیر با جعل اسناد، عناوین و مهرهای اشخاص، مردم را سرکیسه و مبالغ قابل توجهی کلاهبرداری کردند.
وی اظهار داشت: نباید مردم فریب این گونه افراد شیاد و کلاهبردار را بخورند چراکه حبلالمتین موفقیت و حصول حق، تمسک به قانون و تبعیت از مقررات است.
فرهمندزاده خطاب به مردم بیان کرد: همیشه کلاهبرداران خود را افراد ذینفوذ جلوه میدهند که میتوانند با اعمال نفوذ، در سیر قانونی پرونده تغییر ایجاد کنند و به طور معمول برای توجیه سوژههای خود و جلب اعتماد آنان، مرتکب جعل و سایر اقدامات مجرمانه دیگر نیز میشوند.
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