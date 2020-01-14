تکمیل ترکیب تیم ملی تنیس روی میز یک روز قبل از اعزام به پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان تنیس روی میز ایران که مسابقات گزینشی المپیک را پیش رو دارند از روز گذشته دوشنبه دور جدید تمرینات‌شان را در کمپ تمرینی مجارستان آغاز کردند.

این اردو تا ۲۸ دی ماه که زمان اعزام به محل برگزاری رقابت های گزینشی المپیک در پرتغال است، ادامه خواهد داشت اما دقیقا یک روز پیش از آن ترکیب تیم ملی کامل خواهد شد!

نوشاد و نیما عالمیان، امین احمدیان، امیرحسین هدایی و حمیدرضا طاهرخانی ترکیب تیم ملی تنیس روی میز را در مسابقات گزینشی المپیک تشکیل خواهند داد. از این ترکیب طاهرخانی همراه با جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی روز یکشنبه از ایران عازم مجارستان شدند. نوشاد و نیما عالمیان هم در این کشور به اردوی تیم ملی پیوستند.

امین احمدیان که در اتریش حضور داشت روز گذشته به بوداپست سفر کرد تا به هم تیمی‌هایش اضافه شود. امیرحسین هدایی اما دیرتر از دیگر ملی پوشان به اردو اضافه می شود. این پینگ پنگ باز که در قطر به سر می برد ۲۷ دی ماه یعنی یک روز پیش از اعزام تیم ملی به پرتغال به مجارستان می رسد.

مسابقات گزینشی المپیک ۲ تا ۶ بهمن ماه در پرتغال برگزار می شود. از مجموع ۶۴ تیم شرکت کننده در این رقابت ها، ۹ تیم کسب سهمیه می کنند.