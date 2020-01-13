نوید محمودی کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده سینما و تلویزیون درباره فصل جدید مجموعه تلویزیونی مسابقه «خانه ما» به خبرنگار مهر بیان کرد: این برنامه جزو برنامه‌هایی است که در ضمیر ناخودآگاه خود، توام با یک رویکرد آموزشی است، خانواده‌ها در این برنامه می‌آموزند که چگونه هزینه‌های زندگی را مدیریت کنند و با استفاده از داشته‌ها و تجارب خود با حداقل هزینه‌ها به اهداف زندگی و خانواده خود جامه عمل بپوشانند.

کارگردان «چند متر مکعب عشق» با اشاره به فضای جامعه و ساخت چنین مسابقه‌هایی توضیح داد: در فضای کنونی جامعه ایران که مسائل مهم اقتصادی از جمله تحریم‌ها بر زندگی افراد و معیشت خانواده‌ها تاثیر بسزایی گذاشته است و خانواده‌ها برای تهیه مایحتاج روزمره زندگی مجبور به برنامه‌ریزی صحیح و تفکر درست برای گذران امور خانه هستند، این برنامه که در قالب یک فضای مسابقه‌ای برای خانواده‌ها طراحی شده است می‌تواند راهگشا باشد.

وی به خانواده‌های منتخب و شرکت‌کننده در مسابقه «خانه ما» اشاره کرد و گفت: آنچه که برای من جذابیت دارد، حضور خانواده‌هایی از جنس کف جامعه در مسابقه است چراکه معمولاً تماشاگران تلویزیونی معتقدند خانواده‌ها در تلویزیون خیلی شبیه آن‌ها نیستند و مثل آن‌ها لباس نمی‌پوشند یا در فضای محدود زندگی نمی‌کنند. درصورتیکه واقعیت قابل احترام جامعه ما همین است که بسیاری از خانواده‌ها با محدودیت و مشکلات زیاد و البته با لذت در کنار هم زندگی می‌کنند و این خانواده‌ها در مسابقه «خانه ما» حداقل برای خود من که در کنار آن‌ها زندگی کرده‌ام، قابل درک و قابل لمس هستند.

محمودی که در افغانستان متولد شده و در همان سنین کودکی به ایران مهاجرت کرده است در ادامه به حضور افغانستانی‌ها در سری جدید این مستندمسابقه اشاره و بیان کرد: متاسفانه من موفق به تماشای همه قسمت‌های این مجموعه نشده‌ام ولی در یکی از آنونس‌های آن خانواده‌ای پرجنب و جوش از افغانستانی‌های ایران دیدم که به نظرم حضور این خانواده افغانستانی در کنار خانواده‌های ایرانی کار پسندیده‌ای است. چراکه امروزه به دلیل شرایط خاص کشورها، بخش بزرگی از جمعیت جهان در حرکت و مهاجرتند و به عنوان مهاجر سعی می‌کنند تا خودشان را با کشور جدیدی که به آن وارد می‌شوند نزدیک و به روز کنند. افغان‌هایی هم که طی ۴ دهه جنگ به ایران و سایر کشورها مهاجرت کرده‌اند از این قاعده پیروی کرده‌اند و به دلیل جنگ‌های ناخواسته‌ای که در منطقه خاورمیانه بوده و هست، مجبور به مهاجرت شده‌اند.

کارگردان سریال «دلدار» اضافه کرد: در اوایل انقلاب بخشی از مردم ایران نیز به دلیل جنگ ناخواسته‌ای که بر آن‌ها تحمیل شد و مجبور به ترک خاک و وطن عزیزشان شدند و به مناطق مختلف جهان سفر کردند طوری که امروزه وقتی من برای نمایش فیلم‌هایم به کشورهای مختلفی چون آمریکا، آلمان حتی کره جنوبی سفر می‌کنم تعداد بسیاری فارسی زبان به ویژه ایرانی را می‌بینم تا جایی که برخی اوقات حس می‌کنم در تهران هستم.

برنده چندین جایزه بین‌المللی سینمای ایران، ضمن تاکید بر این نکته که امروزه مهاجرت بخش جدی و مهم زندگی انسان‌ها شده است، یادآور شد: آنچه که امروزه در خصوص مهاجران در دنیا مطرح است، تلاش آن‌ها برای هرچه نزدیک‌تر شدن به فرهنگ، آداب و بایدها و نبایدهای کشوری است که به آن رفته‌اند، تا بتوانند امکان زندگی ساده‌تر و راحت‌تری را برای خود فراهم کنند. اما بسیاری از این مهاجران چه ایرانی، چه افغانی و چه اروپایی و… مجبور به انتخاب شغل و زندگی هستند که خود افراد آن کشورها حاضر به پذیرفتن و انجام آن نیستند و البته وجود قوانین سخت برای مهاجران در برخی کشورها مانند ایران، که این قوانین در سال‌های دور تدوین شده‌اند، و به مهاجران اجازه اخذ تابعیت و شهروندی نمی‌دهند، مشکلات مهاجران را مضاعف کرده است.

وی با اشاره به حادثه تلخ ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که طی چند روز اخیر به وقوع پیوست، عنوان کرد: مهاجران افغانی در ایران و در مقابله با داعشی‌ها حضور داشته‌اند، در زمان جنگ ایران و عراق به جبهه رفته‌اند و بیشتر خانواده‌های افغانی جزو خانواده‌های شهدا و جانبازان هستند. جنگ یک اتفاق ناخواسته و خانمان‌سوز است که در هرکجای دنیا اتفاق می‌افتد و اگر کسی به عنوان جنگ‌زده یا پناهنده به جایی یا کسی پناه می‌برد، مانند پرنده‌ای است که پشت پنجره خانه ما نشسته است و مهربانی با او که حاضر به انجام هرکاری برای دوست داشته شدن است، یک وظیفه انسانی است که مسابقه «خانه ما» آن را به انجام رسانده است.

محمودی در پایان گفت: این حرکت قبلاً هم در تلویزیون اتفاق افتاده است و مثلاً چندمرتبه در برنامه رامبد جوان، مهاجران افغانی به عنوان مهمان حضور داشتند، یا در ماه مبارک رمضان وقتی به بهانه شعرخوانی در خدمت مقام معظم رهبری بودیم و از تلویریون پخش شد، شاعرانی از سرزمین‌های دیگر هم دعوت می‌شدند؛ همه این‌ها یعنی اینکه ما امت بزرگ اسلامی هستیم و مهربانی از مهمترین اصول ماست و غیر از این نباید چیز دیگری مهم باشد؛ ما باید به حسن اخلاق نسبت به یکدیگر توجه کنیم و همدیگر را دوست بداریم.

مستند-مسابقه «خانه ما» هر هفته جمعه‌ها ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش می‌شود.