خطای انسانی، دستاوردهای سپاه را به محاق نخواهد برد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در آغاز جلسه شورای عالی فرماندهان در ستاد ارتش ضمن تسلیت به خانواده‌های عزادار و ملت شریف ایران، گفت: حادثه هوایی اخیر که منجر به جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان شد، تلخ و غم انگیز بود و موجب تأثر قلبی حافظان امنیت کشور در نیروهای مسلح شده است.

وی با ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های صبور و بزرگوار حادثه هواپیما و تقدیر از اظهارات کامل، واضح و صادقانه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مطمئناً از نگاه مردم قدرشناس ایران اسلامی و خانواده‌های بزرگوار جان باختگان، یک خطای انسانی هرگز دستاوردهای عظیم، امنیت آفرین و عزت بخش سپاه پاسداران را به محاق نخواهد برد.

فرمانده کل ارتش تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی چهار دهه گذشته و عمر پر برکت انقلاب، در همه صحنه‌های حساس نظامی، امنیتی و سازندگی حضور فعال داشته و دستاوردهای این نهاد انقلابی، خاری در چشم دشمنان انقلاب بوده است.

سرلشکر موسوی با اشاره به تلاش آمریکا در اجرای عملیات روانی در پی شکست‌های متعدد خود، افزود: امروز ایران اسلامی به برکت خون شهیدان به ویژه شهدای جبهه مقاومت و فداکاری فرزندان ملت در نیروهای مسلح از اقتدار، عزت و امنیت مطلوب برخوردار است.

وی تاکید کرد: بی تردید، حماسه بزرگ حضور مردم غیور دو کشور ایران و عراق در مراسم عظیم تشییع سردار سلیمانی و شهدای مقاومت و ضربه کوبنده موشکی به پایگاه مهم ارتش تروریست آمریکا، از یک سو انسجام و اقتدار ایران و از سوی دیگر ضعف و ناتوانی دشمن را به نمایش گذاشت.

فرمانده کل ارتش اظهار داشت: آحاد ملت و کارکنان نیروهای مسلح باید همانند گذشته با حفظ هوشیاری و بصیرت انقلابی اجازه ندهند دشمن از رویداد اخیر و احساسات پاک خانواده‌های جان باختگان عزیز برای تضعیف موقعیت نظام و ناامن سازی کشور بهره‌برداری کند.

سرلشکر موسوی گفت: دشمن در حوزه‌های نرم و سخت از نظام سیلی خورده و در موقعیت ضعف و انفعال قرار گرفته است و هم‌اکنون اخراج آمریکا از منطقه به یک مطالبه عمومی در سراسر منطقه تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: مطمئناً ارتش جمهوری اسلامی ایران با همراهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر قوای مسلح، تحت فرماندهی حکیمانه فرمانده معظم کل قوا تا آخرین نفس برای استقلال، امنیت و سربلندی ملت بزرگ ایران تلاش می‌کند و با پشتوانه مردم بصیر و انقلابی اجازه نخواهد داد، آمریکای جنایتکار به دستاوردهای ارزشمند نظام و سپاه پاسداران خدشه‌ای وارد کند.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد آمریکای جنایتکار کوچک‌ترین خدشه‌ای به اقتدار ایران، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران وارد کند گفت: نخواهیم گذاشت دشمن از حادثه هوایی اخیر که برای همگان تلخ و تأسف بار بود، سو استفاده کرده و با عملیات فریب رسانه‌ای، آرامش و امنیت کشور و مردم را خدشه دار کند.

سرلشکر موسوی تاکید کرد: امروز آسمان ایران برای همه پروازها امن تر از گذشته است و آماده ارائه خدمات به پروازهای مختلف است.