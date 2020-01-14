به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با انتشار داده‌های اقتصادی بهتر از انتظار از سوی چین و در آستانه امضای توافق تجاری فاز اول چین و آمریکا، ریسک‌پذیری در بازارها تقویت شد و قیمت جهانی طلا به کمترین سطح دو هفته‌ای رسید. قیمت اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا افت کرد و سود این اوراق بالا رفت.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا، اسپات‌گلد، ۰.۶ درصد افت کرد و به ۱۵۳۸.۸۴ دلار رسید که کمترین میزان آن از ۳ ژانویه تا کنون است.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۷ درصد افت کرد و به ۱۵۳۹.۷۰ دلار رسید.

همچنین در حالی که سرمایه‌گذاران در انتظار امضای فاز اول توافق تجاری بین آمریکا و چین هستند، قیمت اوراق قرضه آمریکا افت و سود آن رشد کرد. سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا ۲ صدم درصد رشد کرد و به ۱.۸۴ درصد رسید، در حالی که سود اوراق ۳۰ ساله هم بالا آمد و ۲.۳۱ درصد شد.

قرار است روز چهارشنبه به وقت آمریکا، ترامپ با لیو هی، معاون نخست‌وزیر چین، توافق تجاری اولیه بین دو کشور را امضا کنند.