به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، داریوش باقرجوان با اشاره به دستور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برای ارتقای ایمنی و ضوابط حمل و نقل جادهای که در پی سانحه اتوبوس تهران - کلاله که منجر به درگذشت ۱۹ نفر از هموطنان مان در روز ۱۹ دی در جاده فیروزکوه شد افزود: با هدف ارتقای ایمنی حمل و نقل مسافر مقرر شد از این پس باید سامانه فروش و صدور بلیت اینترنتی اتوبوس شرکتها یکپارچه باشد و از این پس، علاوه بر سازمان راهداری و پلیس راه، خود شرکتهای حمل و نقل مسافر هم بر عملکرد ناوگان اتوبوسی خود به صورت برخط نظارت خواهند کرد.
وی با اشاره به رشد تقاضای سفر با ناوگان اتوبوسی که به دنبال افزایش نرخ بنزین اتفاق افتاد گفت: همچنین مقرر شد از این پس، عرضه بلیت مسافربری شرکتها از طریق نرم افزارها و پایگاههای اطلاع رسانی فاقد مجوز سازمان راهداری، ممنوع خواهد بود.
به گفته مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، از این پس شرکتهای حمل و نقل میتوانند با همکاری گروهی، یک شرکت سرشبکه با شبکه سیر خاص خود ایجاد کنند که شبکه سیر این شرکتهای سرشبکه، باید از طریق ایجاد اتاق کنترل (مانیتورینگ) ناوگان، بر عملکرد رانندگان و اتوبوسهای خود از نظر سرعت سیر، استراحت و تعویض به هنگام راننده و همچنین محل توقف برای استراحت و صرف غذا و انجام فریضه نماز، نظارت دقیق داشته باشد.
باقرجوان با تاکید بر اینکه ادارات کل استانی سازمان راهداری مکلف به رعایت مقررات جدید در صدور و تمدید مجوزهای شرکتهای حمل و نقل مسافری هستند گفت: بر اساس تبصره ۱۴ بخشنامه جدید سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، شرکتهای حمل و نقل مسافر، بر رانندگان، ناوگان و شرکتهای تحت پوشش خود نظارت میکنند و همچنین مکلف به ارائه آموزشهای لازم به اعضای تحت پوشش خود هستند.
وی افزود: شرکتهای سرشبکه با مالک وسایل نقلیه، قرارداد پیمانکاری یکساله امضا میکنند و باید این قرارداد در سامانه مدیریت شرکتها ثبت شود.
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: نظارت بر سامانههای ارزیابی و غربالگری سلامت رانندگان عضو شبکه و ایجاد امکان ارتباط دوسویه با مسافران و همچنین حضور نماینده این شرکت در کمیسیون ماده ۱۲ سازمان راهداری برای پاسخگویی تخلفات اعضا از جمله وظایف شرکت سرشبکه سیر است.
به گفته باقرجوان، شرکتهای سرشبکه به صورت استانی فعالیت میکنند و شرکتهای جدید متقاضی تأسیس سرشبکه سیر، باید حداقل در ۱۰ استان دارای شعبه و نمایندگی باشند که برای استانهای محروم نیز، شرایط و تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
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