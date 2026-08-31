به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی از آغاز ثبت‌نام گروه‌های قرآنی کانون‌های مساجد استان در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامّتان» خبر داد و گفت: این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای قرآنی، تقویت تیم‌های قرآنی مساجد و تبدیل مسجد به پایگاه قرآن برگزار می‌شود.

وی افزود: مسابقات در رشته‌های قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ عمومی و تخصصی، اذان و مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز برگزار خواهد شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس ادامه داد: شرکت‌کنندگان در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال و در دو بخش خواهران و برادران به رقابت می‌پردازند و هر کانون در هر گروه سنی و جنسیت تنها یک تیم می‌تواند معرفی کند.

امیدی مهلت ثبت‌نام و برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات را پایان شهریورماه اعلام کرد و گفت: مدیران کانون‌ها برای ثبت‌نام گروه‌های قرآنی و اطلاع از جزئیات مسابقات باید به سامانه «بچه‌های مسجد» مراجعه کنند.