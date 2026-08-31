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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

ثبت‌نام هجدهمین مسابقات قرآنی «مدهامّتان» در فارس آغاز شد

ثبت‌نام هجدهمین مسابقات قرآنی «مدهامّتان» در فارس آغاز شد

شیراز- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس از آغاز ثبت‌نام گروه‌های قرآنی کانون‌های مساجد استان در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامّتان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی از آغاز ثبت‌نام گروه‌های قرآنی کانون‌های مساجد استان در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامّتان» خبر داد و گفت: این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای قرآنی، تقویت تیم‌های قرآنی مساجد و تبدیل مسجد به پایگاه قرآن برگزار می‌شود.

وی افزود: مسابقات در رشته‌های قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ عمومی و تخصصی، اذان و مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز برگزار خواهد شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس ادامه داد: شرکت‌کنندگان در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال و در دو بخش خواهران و برادران به رقابت می‌پردازند و هر کانون در هر گروه سنی و جنسیت تنها یک تیم می‌تواند معرفی کند.

امیدی مهلت ثبت‌نام و برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات را پایان شهریورماه اعلام کرد و گفت: مدیران کانون‌ها برای ثبت‌نام گروه‌های قرآنی و اطلاع از جزئیات مسابقات باید به سامانه «بچه‌های مسجد» مراجعه کنند.

کد مطلب 6933236

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