سیزدهمین شماره مجله علمی پژوهشی «فقه مقارن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین شماره دوفصل‌نامه علمی، پژوهشی «فقه مقارن» با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه شیعه و اهل سنت و به مدیر مسئولی محمدحسین مختاری و سردبیری عابدین مؤمنی در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.

مطالب این شماره به شرح ذیل می باشد:

تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی/ ۵

محمدحسین مختاری، سهیل احمدی

جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع/ ۲۷

محمد جعفری هرندی

بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران/ ۴۷

سید محمد رضوی، سید علی رضوی

بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران/ ۷۳

رسول مخصوصی، علیرضا آبین

رهن مال مشاع/ ۹۳

عباس میرشکاری، افروز صمدی

تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی/ ۱۱۵

مهدی جلیلی، علیرضا فصیحی زاده، سید محمدصادق طباطبایی

بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی/ ۱۳۷

فراست محمدی بلبان آباد، امیرحمزه سالارزائی

حکم مطلاق در مذاهب اسلامی/ ۱۵۳

محمدعادل ضیائی، عبدالصمد مرتضوی

رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل سنت/ ۱۷۳

محمدرضا رضوان طلب، محمدحسن قدرتی

اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی/ ۱۹۷

مرتضی رحیمی

نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل سنت/ ۲۲۵

سالم افسری، ابوبکر احمدی

تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص/ ۲۴۹

حسین ناصرخاکی، علیرضا عسگری، احمد مرادخانی

مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران/ ۲۷۱

جلیل شیعه علی، عباس شیخ الاسلامی

نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران/ ۲۹۷

محمود حق بجانب، احمدرضا توکلی، محمدعلی حیدری

چکیده عربی/ ۳۱۷

چکیده انگلیسی/ ۳۳۱