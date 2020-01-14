سیزدهمین شماره مجله علمی پژوهشی «فقه مقارن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی، پژوهشی «فقه مقارن» با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه شیعه و اهل سنت و به مدیر مسئولی محمدحسین مختاری و سردبیری عابدین مؤمنی در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.
مطالب این شماره به شرح ذیل می باشد:
تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی/ ۵
محمدحسین مختاری، سهیل احمدی
جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع/ ۲۷
محمد جعفری هرندی
بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران/ ۴۷
سید محمد رضوی، سید علی رضوی
بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران/ ۷۳
رسول مخصوصی، علیرضا آبین
رهن مال مشاع/ ۹۳
عباس میرشکاری، افروز صمدی
تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی/ ۱۱۵
مهدی جلیلی، علیرضا فصیحی زاده، سید محمدصادق طباطبایی
بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی/ ۱۳۷
فراست محمدی بلبان آباد، امیرحمزه سالارزائی
حکم مطلاق در مذاهب اسلامی/ ۱۵۳
محمدعادل ضیائی، عبدالصمد مرتضوی
رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل سنت/ ۱۷۳
محمدرضا رضوان طلب، محمدحسن قدرتی
اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی/ ۱۹۷
مرتضی رحیمی
نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل سنت/ ۲۲۵
سالم افسری، ابوبکر احمدی
تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص/ ۲۴۹
حسین ناصرخاکی، علیرضا عسگری، احمد مرادخانی
مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران/ ۲۷۱
جلیل شیعه علی، عباس شیخ الاسلامی
نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران/ ۲۹۷
محمود حق بجانب، احمدرضا توکلی، محمدعلی حیدری
چکیده عربی/ ۳۱۷
چکیده انگلیسی/ ۳۳۱
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