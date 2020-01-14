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۲۴ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۰۹

از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی؛

سیزدهمین شماره مجله علمی پژوهشی «فقه مقارن» منتشر شد

سیزدهمین شماره مجله علمی پژوهشی «فقه مقارن» منتشر شد

جدیدترین شماره مجله علمی، پژوهشی «فقه مقارن» از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین شماره دوفصل‌نامه علمی، پژوهشی «فقه مقارن» با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه شیعه و اهل سنت و به مدیر مسئولی محمدحسین مختاری و سردبیری عابدین مؤمنی در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.

مطالب این شماره به شرح ذیل می باشد:

تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی/ ۵

محمدحسین مختاری، سهیل احمدی

جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع/ ۲۷

محمد جعفری هرندی

بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران/ ۴۷

سید محمد رضوی، سید علی رضوی

بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران/ ۷۳

رسول مخصوصی، علیرضا آبین

رهن مال مشاع/ ۹۳

عباس میرشکاری، افروز صمدی

تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی/ ۱۱۵

مهدی جلیلی، علیرضا فصیحی زاده، سید محمدصادق طباطبایی

بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی/ ۱۳۷

فراست محمدی بلبان آباد، امیرحمزه سالارزائی

حکم مطلاق در مذاهب اسلامی/ ۱۵۳

محمدعادل ضیائی، عبدالصمد مرتضوی

رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل سنت/ ۱۷۳

محمدرضا رضوان طلب، محمدحسن قدرتی

اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی/ ۱۹۷

مرتضی رحیمی

نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل سنت/ ۲۲۵

سالم افسری، ابوبکر احمدی

تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص/ ۲۴۹

حسین ناصرخاکی، علیرضا عسگری، احمد مرادخانی

مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران/ ۲۷۱

جلیل شیعه علی، عباس شیخ الاسلامی

نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران/ ۲۹۷

محمود حق بجانب، احمدرضا توکلی، محمدعلی حیدری

 چکیده عربی/ ۳۱۷

 چکیده انگلیسی/ ۳۳۱

کد مطلب 4825366

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