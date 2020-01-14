جایزه فیروزه مسیر روشنی در کارآمد کردن کالاهای فرهنگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جایزه فیروزه امروز سه‌شنبه ۲۴ دی‌ماه، با حضور علی فریدونی دبیر جشنواره و محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در فرهنگستان هنر برگزار شد.

محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در نشست خبری جایزه فیروزه، گفت: جایزه فیروزه برای حمایت تشویق و تقدیر فعالان حوزه فرهنگی است و جهت‌دهی به تولیدات کالاهای فرهنگی خواهد بود تا در مسیر درست تولید قرار بگیرند.

او ادامه داد: باید چرخه‌ای، شبکه‌های برای تولید و پژوهش‌های کالاهای فرهنگی صورت بگیرد. امیدواریم در جشنواره فیروزه به شبکه علمی کارآمد برای تولید، ایجاد بازار بین‌المللی و مصرف برسیم و راهی که آغاز کردیم را ادامه دهیم.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد اظهار کرد: امیدوارم در دوره جدید با توجه به اقوام راهی برای دیده شدن استان‌ها در دوره‌های بعد باز کنیم و برای کالاهای فرهنگی بازارهای منطقه‌ای ایجاد کنیم.

جوادی تصریح کرد: کالای فرهنگی سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد که ما در سطح جهان شاهد این موقع هستیم اما در کشور ما مهجور مانده است در نتیجه می‌توانیم با پرداختن به کالاهای فرهنگی، اقتصاد فرهنگ را به مرحله رونق برسانیم.

نقطه عطف جایزه فیروزه اضافه شدن بخش اقوام به نمایشگاه بود

علی فریدونی، دبیر جشنواره جایزه فیروزه در نشست خبری نمایشگاه فیروزه گفت: از چند سال پیش تصمیم گرفتیم در حوزه فرهنگ و کالاهای فرهنگی و به تبع آن تولید در این حوزه فعالیت‌های گسترده انجام دهیم زیرا مفهومی است که همه قشرهای جامعه با آن سروکار دارند.

او ادامه داد: آنچه در آئین‌نامه جایزه فیروزه آمده است نگاه گفتمان سازی و ترویج محصولات فرهنگی است و به نوعی تولید در مصرف‌گرایی فرهنگی است و به ارتقا تولیدکننده و مخاطب بیاندیشیم.

فریدونی گفت: آنچه جامعه در حال حاضر به آن احتیاج دارد پرداختیم همانند نوشت‌افزار، اسباب‌بازی، هدایای فرهنگی و… موضوعات مهم و فرهنگی جشنواره فیروزه هستند.

دبیر جشنواره جایزه فیروزه ادامه داد: حوزه عروسک نیازهای جامعه‌شناسی، روانشناسی و نیاز زمانه است که با هویت ایرانی و اسلامی درهم آمیخته شده و به آن پرداخته شده است.

او تصریح کرد: ما نیاز به شبکه‌سازی در حوزه فرهنگی و کالاهای فرهنگی هستیم، تشکل و صنف شبکه‌مندی می‌تواند این حوزه‌های صنایع فرهنگی را به قورت زنجیره‌ای به هم متصل می‌کند و باعث خواهد شد این حوزه‌ها تقویت شوند.

فریدونی افزود: باید سعی کنیم کالاهای سنتی را مدرن‌سازی کنیم تا این محصولات به تولید انبوه برسند. زیرا یکی از دلایل در محاق ماندن صنایع خلاق فرهنگی سنتی ماندن آن است و همچنان مدرن‌سازی و صنعتی‌سازی نشده‌اند.

او با اشاره به آثار رسیده شده، عنوان کرد: ۴۰۰ اسباب‌بازی، ۲۰۰ عروسک، ۴۰۰ نوشت‌افزار، ۱۰۰۰ هدایای فرهنگی و ۸۰ استارت‌آپ به دبیرخانه جایزه فیروزه رسیده است که در هر بخش اثرها بررسی شده‌اند و در اختتامیه داوران از میان این آثار، سه اثر برگزیده را انتخاب می‌کنند.

فریدونی گفت: در راستای گسترده شدن و تعمیم دادن جایزه فیروزه سه استان خوزستان، گلستان و سیستان و بلوچستان به موضوعات اضافه شد که آثار منتخب هم انتخاب خواهد شد و بیشتر هدف تمرکز زدایی در کالاهای فرهنگی داشتیم.

در ادامه جشنواره فیروزه با حضور محسن جوادی و علی فریدونی افتتاح شد.