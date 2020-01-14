واکنشی به شهادت سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین برنامه «شب روایت» امشب ۲۴ دی ماه ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

در این برنامه محمدمهدی شیخ صراف مجری برنامه خواهد بود که با حامد عسگری شاعر در رابطه با شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همچنین سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی به گفتگو می نشیند.

در این قسمت آیتم «سرنوشت» به قلم مجتبی کوهساری و «لذت متن» با اجرای علیرضا مختارپور خواهد بود.

آیتم ویژه این برنامه مربوط به واکنش نویسندگان به شهادت حاج قاسم سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی است.

«شب روایت» به تهیه کنندگی حسین شاهمرادی محصول گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است که سه شنبه ها ساعت ۲۳ به صورت زنده پخش می شود.