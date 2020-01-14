سرآسیابی سرمربی تیم شهرخودرو شد/ احتمال حضور پانادیچ در تیم مشهدی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه شهر خودرو بعد از جدایی یحیی گل محمدی تلاش خود را برای انتخاب جانشین این مربی آغاز کردند.

طبق گفته جواد طاری بخش سخنگوی باشگاه شهر خودرو، مجتبی سرآسیابی به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شده است.

احتمالا «آندره پانادیچ» یکی از دستیاران سرآسیابی در تیم شهر خودرو خواهد بود. در صورت عدم حضور پانادیچ، شهر خودرو یک مربی دیگر خارجی را به کادر فنی در کنار سرآسیابی اضافه می کند.

این در حالی است که پیش از این یک سرمربی خارجی و علیرضا منصوریان هم در گزینه های سرمربیگری باشگاه شهر خودرو بودند.