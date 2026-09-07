به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دهمین رویداد «ایران جان» با حضور جمعی از مدیران صداوسیما امروز دوشنبه ۱۶ شهریور در اداره کل روابط عمومی صداوسیما برگزار شد.

حسین قرائی مدیرکل روابط عمومی صداوسیما با اشاره به رویداد «ایران جان» بیان کرد: دهمین رویداد ملی «ایران جان» به آذربایجان شرقی و تبریز اختصاص یافته است. شعار آن هم «آذربایجان پرچمدار اتحاد ایران» است که از ۲۴ تا ۳۰ شهریور برگزار می شود.

در ادامه ایوب نصیری مدیرکل مرکز صداوسیمای آذربایجان شرقی در سخنانی عنوان کرد: ایران کشور بزرگ با تاریخی عظیم است که بخشی از این تاریخ و اهمیت آن در شهرها و استان های مختلف نهفته است. دشمن روی چند تصویر متمرکز است که از ایران منعکس کند و ابتدا بنا دارد تصویری سیاه از ایران انتقال دهد و ایران جان پادزهر همین تصویر است که زیبایی ها و جاذبه های کشور را نشان می دهد.

نصیری اضافه کرد: رسانه های معاند، بهشتی از غرب نمایش می دهند که این تصویر هم باید اصلاح شود. مثلا تبریز ۷۰ کیلومتر مترو دارد و ما خیلی از پایتخت های کشورهای اروپایی را بررسی کردیم که به این میزان نمی رسید.

وی با اشاره به مردم مقاوم این استان تصریح کرد: مرزداری در این استان پررنگ است و در دوره های مختلف شهدایی تقدیم کشور شده اند که حتی در جنگ اخیر و برای تنگه هرمز هم شهید داده ایم.

نصیری در ادامه درباره ظرفیت های تبریز عنوان کرد: ما تبریز را جهان‌شهر می دانیم. تبریز شهر شاعران و موسیقی دانان و نام آوران بزرگ است. این شهر بزرگترین بازار سرپوشیده جهان را دارد و بیشترین خیرین کشور در این شهر حضور دارند.

سپس علیرضا کیخا معاون امور استان های صداوسیما با اشاره به رویداد «ایران جان» که به تازگی در قزوین برگزار شد، گفت: این اولین رویداد «ایران جان» بعد از شهادت رهبر انقلاب بود و با همت و شجاعت و هم افزایی همه دستگاه ها این رویداد برگزار شد. در ۱۹۰ شبی که از آغاز جنگ گذشت یکی از اتفاقاتی که «ایران جان» می تواند به آن‌ توجه کند همین بعثت مردم مبعوث شده است. مردمی که ایستاده اند تا شاهد نهایی پیروزی باشند.

وی اضافه کرد: یکی از اتفاقات مهم دوره فعلی ریاست صداوسیما سفرهای استانی اوست که به بیش از ۲۳ استان سفر داشته است. امیدوارم در آذربایجان هم رویداد «ایران جان» به لحاظ کمی و هم کیفی به صورت جذابی برگزار شود.

کیخا با اشاره به ساخت سریال های استانی تصریح کرد: از دستاوردهای دوره تحول توجه به استان ها بوده است. اکنون سریال «دیار مادری» را داریم که موضوع آن بازگشت به روستا است. ما در این ۴۰ سال سریالی درباره سیستان و بلوچستان نداشتیم اما در دوره تحول چند سریال ساخته شد.

در پایان نصیری درباره اتفافات رسانه ای عنوان کرد: این استان ۲۲ شهرستان دارد که ما در یکی دو ماه اخیر حدود ۲۲ مستند هم ساخته ایم. همچنین خوانندگانی داریم که در برنامه «نسیم آوا» در شبکه نسیم حضور دارند.