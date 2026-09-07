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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

استقلال دو بازیکن جدید خود را می‌خواهد

استقلال دو بازیکن جدید خود را می‌خواهد

باشگاه استقلال با درخواست باشگاه آلومینیوم برای ادامه حضور دو بازیکن جدید این تیم در جمع شاگردان پیروز قربانی تا پایان فصل مخالفت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در نقل‌وانتقالات تابستانی و در شرایطی که پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه بسته بود، محمد خلیفه و بهرام گودرزی دو بازیکن تیم فوتبال آلومینیوم اراک را به خدمت گرفت اما به دلیل بسته بودن پنجره نتوانست از این دو بازیکن در ابتدای فصل بیست‌وششم لیگ برتر استفاده کند.

با وجود جذب این دو بازیکن، خلیفه و گودرزی از ابتدای فصل در اختیار آلومینیوم قرار گرفتند و پیروز قربانی سرمربی این تیم از آنها استفاده کرده است. استقلال نیز امیدوار است با باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی خود در نیم‌فصل، هر دو بازیکن را به جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده اضافه کند.

در همین راستا باشگاه آلومینیوم اراک از استقلال درخواست کرده است تا تفاهم‌نامه مربوط به انتقال این دو بازیکن لغو شود و خلیفه و گودرزی تا پایان فصل در جمع شاگردان پیروز قربانی باقی بمانند. قربانی نیز پیش از این مخالفت خود را با جدایی این دو بازیکن اعلام کرده و خواستار حفظ آنها در ترکیب آلومینیوم شده است.

با این حال، باشگاه استقلال موضع متفاوتی دارد و تأکید کرده است که این دو بازیکن با توجه به توافق صورت‌گرفته باید پس از باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی به جمع آبی‌پوشان بازگردند.

سهراب بختیاری زاده روی حضور این دو بازیکن در ترکیب خود پس از باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی حساب ویژه‌ای باز کرده است و باید دید در نهایت مذاکرات دو باشگاه درباره سرنوشت این دو بازیکن به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.

کد مطلب 6939776
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • محمدجوادیوسفی IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
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      پاسخ
      استقلال بایددونفرپیشکسوت خوش ذوق ماهر را مانورکندبرای شناسایی دقیق وخریدبازیکن تا تیم قوی بسته بشود وپولش هدر نرود

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