به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر در قرقیزستان برای کاروان ایران با عملکردی بهتر از دوره گذشته به پایان رسید. جایی که نمایندگان کشورمان موفق شدند در مجموع ۱۵ مدال به دست آورند و سهم قابل توجهی از سکوهای این رقابت‌ها را به خود اختصاص دهند.

کاروان ایران در این دوره چهار مدال طلا، سه نقره و هشت مدال برنز کسب کرد. این در حالی است که در پنجمین دوره بازی‌های جهانی عشایر که سال ۲۰۲۴ به میزبانی آستانه قزاقستان برگزار شد ورزشکاران ایران ۱۳ مدال شامل یک طلا، سه نقره و ۹ برنز به دست آورده بودند.

مقایسه نتایج دو دوره نشان می‌دهد ایران در دوره ششم دو مدال بیشتر از دوره قبل کسب کرده است؛ با این حال نقطه برجسته کارنامه نمایندگان کشورمان افزایش قابل توجه مدال‌های طلاست. ایران در فاصله دو دوره تعداد طلاهای خود را از یک مدال به چهار مدال رساند تا از این حیث پیشرفت محسوسی داشته باشد.

در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر ورزشکارانی از ۱۰۴ کشور حضور داشتند و نمایندگان ایران نیز در رشته‌های مختلف به رقابت پرداختند.

مدال‌آوران ایران به شرح زیر است:

*مدال طلا:

رضا قیطاسی – چوب‌کشی

سجاد سلطانی‌نژاد – قوی‌ترین مردان

مصطفی نجفی – کشتی گولش

مصطفی طغانی – کشتی پهلوانی

*مدال نقره:

کوراش

کشتی با دست راست

طناب‌کشی تیمی

*مدال برنز:

مریم فراهانی‌نیا

ابوالفضل حیدری‌مهر

محدثه تبرک

امیررضا صحرایی

حسن پولادی

پوریا شکری

مرصاد شاکری

ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر با حضور ورزشکارانی از ۱۰۴ کشور برگزار شد؛ رویدادی که با محوریت ورزش‌های سنتی، بومی و فرهنگی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های بین‌المللی این حوزه تبدیل شده است.

در نهایت کاروان ایران با ثبت چهار طلا، سه نقره و هشت برنز و مجموع ۱۵ مدال به کار خود در این دوره پایان داد؛ کارنامه‌ای که اگرچه از نظر مجموع مدال‌ها تنها دو پله نسبت به دوره گذشته رشد داشته اما افزایش چهار برابری مدال‌های طلا نشان می‌دهد عملکرد ایران در بخش عناوین قهرمانی با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده است.